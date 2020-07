Weg vom Diesel

Bisher konnten sich nur die außereuropäischen Märkte wie die USA oder Japan über die beiden Luxus-SUV Audi SQ7 und SQ8 mit leistungsstarken Benzinern freuen. In Europa waren SQ7 und SQ8 bisher nur mit dem 4,0 Liter großen V8-Powerdiesel zu bekommen, der 435 PS / 900 Nm leistet und für beide Modelle eine echte Idealbesetzung ist. Anders als bei Volkswagen, wo der bärenstarke Achtzylinderdiesel im Touareg noch länger im Programm bleiben soll, will Audi seinen überaus beliebten V8-Diesel Ende des Jahres mehr als überraschend auslaufen lassen. Damit stünde der Topdiesel ebenso beliebten wie ertragreichen Modellen wie dem Audi SQ7 / SQ8 sowie dem neuen A8 60 TDI nicht mehr zur Verfügung und die Kunden müssten sich mit dem 286 PS starken V6-Diesel begnügen, der ein deutliches Leistungsdefizit zur Konkurrenz hätte, die mindestens 330 PS bietet. Überraschend dabei, dass auch BMW seinen leistungsstarken Topdiesel mit Vierfachaufladung mit seinen 400 PS auslaufen lässt, der unter anderem BMW X5 / X6 / X7 sowie BMW 750d und 550d bestens befeuert.

Obwohl die Nachfrage bei den leistungstarken Dieselversionen in der Klasse der großen SUV besonders groß ist, will Audi bei den Sportmodellen hier ab Herbst allein auf Benziner setzen. Der ebenfalls vier Liter große V8-Motor, der zukünftig auch in unseren Breiten SQ7 und SQ8 befeuern soll, leistet 373 kW / 507 PS und ein maximales Drehmoment von 770 Nm. Damit lässt das sportliche Doppelpack immer noch genügend Respektabstand zum Audi RS Q8, der aktuell 441 kW / 600 PS leistet. Eine nachgeschärfte S-Version mit bis zu 650 PS wie beim identisch motorisierten Schwestermodell Lamborghini Urus erscheint wahrscheinlich.

Audi SQ7 und SQ8 spurten aus dem Stand in 4,1 Sekunden auf Tempo 100 und beeindrucken noch mehr mit einem Zwischenspurt 80 auf 120 km/h in 3,8 Sekunden. Etwas überraschend werden die beiden Sportversionen früh bei 250 km/h eingebremst. Der Normverbrauch: 12,0 Liter auf 100 Kilometern. Wie beim großen Bruder RS Q8 gibt es für das dynamische SUV-Doppelpack Achtstufenautomatik, Allradantrieb sowie Luftfederung mit geregelten Dämpfern und Allradlenkung. Hierbei werden die Hinterräder bei langsamer Fahrt bis zu fünf Grad gegensinnig eingeschlagen, was die Handlichkeit erhöht und den Wendekreis reduziert. Ab 60 km/h lenken sie zugunsten der Stabilität bei höherem Tempo und bei schnellen Kurswechseln parallel mit.

Der Audi SQ7 rollt dabei serienmäßig auf 20-Zoll-Rädern, auf Wunsch gibt es Räder bis 22 Zoll Größe; beim SQ8 gibt es 21 bis 23 Zoll. Bremsen mit einem Durchmesser von 400 Millimeter sollen bei beiden Modellen für entsprechende Verzögerungen sorgen. Auf Wunsch gibt es vorn und hinten Scheiben aus Kohlefaser-Keramik, die besonders standfest sind. Marktstart ist ab Herbst zu Preisen ab 93.287 (SQ7) bzw. 101.085 Euro (SQ8).