Das Uniklinikum in Aachen. Hier sollen Zeitungsberichten zufolge im Rahmen einer Studie 25 junge, gesunde Personen über mehrere Stunden dem Reizgas Stickstoffdioxid in unterschiedlichen Konzentrationen ausgesetzt und anschließend untersucht worden sein. Auch Tests an Affen sollen von einem Forschungsverein der Autoindustrie durchführt worden sein. Die Bundesregierung hat solche Versuche am Montag scharf verurteilt. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte, die Tests seien ethisch in keiner Weise zu rechtfertigen. "Die Autokonzerne haben die Schadstoffemissionen zu begrenzen, immer weiter zu begrenzen, sie haben Grenzwerte einzuhalten und sie haben nicht mit Hilfe von Affen oder sogar Menschen, die vermeintliche Nicht-Schädlichkeit, Unschädlichkeit von Abgasen zu beweisen." Den Kontrollgremien der beteiligten Auftraggeber komme eine besondere Verantwortung zu, so Seibert. Zur sogenannten "Europäische Forschungsvereinigung für Umwelt und Gesundheit im Transportsektor" hatten sich Volkswagen, Daimler, BMW und Bosch zusammengeschlossen. Einige Hersteller distanzierten sich mittlerweile von den Versuchen. Ferdinand Dudenhöffer, Automobilexperte an der Universität Duisburg-Essen, sprach dennoch von einem Totalversagen. "Es kann nicht sein, dass man sich hinter dubiosen Verbänden oder dubiosen Einrichtungen verschanzt die plötzlich nicht mehr existieren sollen. Sondern jetzt brauchen wir wirklich Klarheit und Aufklärung." Die Automobilindustrie müsse vor allem auch ihre laufenden Menschenversuche beenden, so Jürgen Resch von der Deutschen Umwelthilfe. "In den Wintermonaten schalten die allermeisten Dieselmotoren ihre Abgasreinigung zum Motorschutz ab. Deswegen, der Menschenversuch in den Städten muss ein Ende haben und das ist für uns eigentlich die zwangsläufige Folge." Den Zeitungsberichten zufolge seien die Versuche durchgeführt worden, um zu belegen, dass Dieselfahrzeuge keine Gesundheitsschäden verursachen.