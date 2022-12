Autokauf – so lange müssen Sie auf Ihr E-Auto warten und das können Sie sparen

von Gernot Kramper Eine paradoxe Situation: Auf ein E-Auto muss man lange warten und dennoch gibt es erhebliche Rabatte. Wir zeigen Ihnen, wie lange es dauert, bis ein Modell geliefert wird und welchen Preisnachlass Sie erwarten können.

Am Ende des Jahres boomt der Markt für E-Autos, viele wollen sich noch die jetzige Prämie sichern und dazu muss der Wagen noch in diesem Jahr zugelassen werden. Angesichts der aktuellen Lieferzeiten ist das für Kurzentschlossene kaum möglich. Obwohl die Neuwagen schwer zu bekommen sind, gibt es erhebliche Rabatte. Auf dem Portal "carwow" kann man nach seinem Wunschwagen suchen und erhält konkrete Angebote von niedergelassenen Händlern. Daher weiß das Portal exakt, welche Wagen die User suchen, was sie dafür bezahlen und wann sie mit der Lieferung rechnen können.

Die Überraschung zum Jahresende: Auf dem Portal hat sich der Benziner als Antrieb wieder vor die E-Fahrzeuge geschoben. Dafür dürften die Diskussion über Blackouts und die massiv steigenden Strompreise verantwortlich sein.

Teils Wartezeiten von über 12 Monaten

Relativ zügig sind nur wenige E-Fahrzeuge zu bekommen. Eine Chance, das Auto unter drei Monaten Wartezeit zu erhalten, gibt es nur bei zwei Tesla (Model-3 und Model-Y) und dem Jaguar I-Pace. Die am schnellsten verfügbaren deutschen Fahrzeuge sind der Mercedes EQS mit 4 Monaten und der BMW i4 mit 3 bis 5 Monaten Lieferzeit. Rund die Hälfte aller E-Fahrzeuge lässt in etwa ein halbes Jahr auf sich warten. Aber ein guter Anteil braucht über 12 Monate. Spitzenreiter sind die VW ID-Buzz Fahrzeuge – hier muss man bis zu 18 Monate Wartezeit einplanen. Aber selbst der ID.3 benötigt ein Jahr, bis er vor der Haustür steht. Die komplette Liste finden Sie am Ende des Artikels. Bei den meisten Fahrzeugen ist es übrigens nicht möglich, auf Tageszulassungen oder Ähnliches zurückzugreifen. Die Händler haben keine überschüssigen E-Autos auf dem Hof stehen.

Die Top-Ten-Liste der beliebtesten E-Autos wird vom Dacia Spring angeführt, dann folgen: Hyundai Ioniq-5, Kia EV6, Fiat 500-Elektro, Skoda Enyaq-IV. Kia Sportage, Hyundai Tucson Hybrid, Cupra Formentor-Hybrid, Cupra Born Electric und MG 4. Trotz der großen Nachfrage werden die Autos erheblich unter dem Listenpreis abgegeben. In absoluten Zahlen führt der Opel Zafira E Life die Rabattliste an, ihn gibt es 21.883 Euro unter Listenpreis.

MARKE MODEL FUEL carwow Angebote ab mittl. Ersparnis smart eq-fortwo electric €13,542 €9,080 renault twingo-ze-2020 electric €18,762 €10,558 smart eq-fortwo-cabrio electric €16,542 €9,341 dacia spring-2021 electric €15,962 €8,912 citroen e-berlingo-2021 electric €26,928 €12,350 opel combo-e-life-2021 electric €31,126 €13,513 mitsubishi eclipse-cross-plug-in-hybrid-2021 hybrid €29,593 €12,701 renault Zoe electric €26,930 €11,932 opel zafira-e-life-2020 electric €46,112 €21,883 mazda mx-30 electric €26,562 €11,810

Die komplette Liste der Lieferzeiten (in Monaten)