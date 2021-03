Ob Neu- oder Gebrauchtwagen – am VW Golf kommt niemand vorbei. Auf dem zweiten Platz der Beliebtheitsskala folgt der Opel Corsa – aber weit abgeschlagen.

Der Slogan "Das Auto" von VW lag gar nicht so falsch. Der Golf ist nach wie vor der gesuchteste Wagen überhaupt. In der Top 10 auf "mobile.de ist der Golf nach wie vor der Star. Sowohl bei neuen bzw. fast neuen Autos wie auch bei Gebrauchten.

Drei Faktoren kommen hier zusammen: Einerseits führt der Golf die Zulassungsstatistiken an, es also kein Wunder, dass auch das Angebot an Gebrauchten groß ist. Dann wird der Golf seit 1974 gebaut und ist mittlerweile in der achten Generation angekommen. Und dann gibt es kein anderes Auto, das in der derart vielen Motorisierungen und Ausstattungsvarianten angeboten wird. Der Golf deckt die ganze Bandbreite vom schwach motorisierten City-Car bis zu Straßenrennmaschine ab.

Neuangebote heben Durchschnittspreis

Beim Durchschnittspreis muss man aber auch durchatmen. Ein VW Golf auf mobile.de kostet durchschnittlich 16.026 Euro. Der für den Gebrauchtwageninteressenten eher hohe Preis liegt an dem großen Anteil von Inseraten für Neuwagen, Tageszulassungen und Jahreswagen. Doch gemessen am "Durchschnittsauto" auf mobile.de ist der Durchschnittsgolf noch günstig, das kostet nämlich über 5000 Euro mehr (21.617 Euro).

Insofern ist das Wort "Volksauto" gerechtfertigt. Und durch die schiere Menge: Fast 80.000 Exemplare werden angeboten, das ist jedes zwanzigste Fahrzeug. Danach kommt der "ewige Zweite" – der Opel Corsa. Aber der Abstand ist groß, er beträgt etwa 40.000 Exemplare. Man kann sagen: Zuerst kommt der Golf, dann lange Zeit nichts. Dabei dominieren die neuen Generationen VII und VII. Die 7er-Reihe macht mit 47.988 Inseraten mehr als die Hälfte des gesamten VW Golf Markts auf dem Portal aus.

Konkurrenz zum A3

Der Golf hat sicher auch individuelle Vorzüge, aber sein Plus ist das "Da macht man nichts verkehrt"-Image. Denn ein Golf verkauft sich auch schneller, wenn man ihn wieder loswerden will. Im Schnitt verschwindet ein Golfinserat auf dem Marktplatz fast eine Woche schneller als der Durchschnitt.

Was die Aufrufe von Inseraten angeht, muss sich der Golf allerdings zwei "edleren" Konzernbrüdern geschlagen geben. Beim "Window-Shopping" führen Audi A3 und Audi A4. Beim Kauf hört man dann doch eher auf den Geldbeutel. Der Preisaufschlag für einen Audi A3 ist pro forma noch moderat – wenn man gleich ausgestattete und gleich motorisierte Modelle nimmt. Doch die günstigen Varianten gibt es bei Audi gar nicht.

Die Regel "umso älter, umso billiger" gilt beim Golf übrigens nicht. Die ersten Baureihen haben Oldtimerstatus, werden seltener und sind entsprechend teurer. Der Golf IV ist inzwischen bis zu 24 Jahre alte Golf und das Schnäppchen unter den Generationen. Ihn gibt es im Schnitt schon für 1810 Euro.

Golf V als Schnäppchen

Der Golf I ist das drittteuerste Golf-Modell. Auf mobile.de stehen nur noch 104 Fahrzeuge der ersten Generation auf dem Hof. Die meisten Golffreunde suchen allerdings keinen Oldtimer, sondern ein zuverlässiges Alltagsauto. Geht man nach den Standtagen und Seitenaufrufen ist der Golf V das aktuell gefragteste Modell. Hier beträgt der Durchschnittspreis moderate 3660 Euro. Er wurde im Oktober 2008 durch den Golf VI ersetzt, hat also auch ein paar Jahre auf dem Buckel