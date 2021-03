Bayrischer Schubverbund

Nachdem BMW seine M GmbH lange Jahre an der kurzen Leine hielt, durfte das bayrische Sportgeschwader beim neuen M3 / M4 wieder einmal in die vollen gehen. Die Optik des dynamischen Doppels bleibt gerade an der Front mehr schwierig, doch in Sachen Fahrdynamik ist das Pärchen ein Genuss und setzt neue Maßstäbe.