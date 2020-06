Bentley hat beim Bentayga optisch wie technisch deutlich aufgerüstet. Die neue Front mit dem steiler stehenden Kühlergrill und neuen LED-Leuchteneinheiten liegt damit auf einer Linie mit den jüngeren Geschwistern Flying Spur und Continental GT. Gewonnen hat insbesondere das Heck, an dem das Kennzeichen nunmehr in die Schürze gerutscht ist und die neuen Ovalleuchten ebenfalls im Stile des Continental GT das allzu klobige Heckdesign des Vorgängers vergessen machen. Optik und Fahrdynamik gewinnen zudem durch die um 20 Millimeter größere Spurbreite an der Hinterachse. Verändert und somit moderner präsentiert sich auch das Innere. Die analogen Runduhren sind verschwunden und werden von einem zeitgemäßen Digitalcockpit ersetzt. Die wichtigsten Informationen lassen sich zudem über ein Head-Up-Display ins Blickfeld des Fahrers projizieren.

Mit anderen Augen Fullscreen

In der Mitte der Armaturentafel gibt es ab sofort ein immerhin 10,9 Zoll großes Multifunktionsdisplay, auf dem sich Navigation, Soundsystem und die Bedienung der Fahrzeugfunktionen visualisieren lassen. Neu sind die drahtlose Anbindung von Apple Car Play und Android Auto als Bedienmodul des eigenen Smartphones. Freuen können sich insbesondere die Insassen im Fond; auch wenn eine Langversion nach wie vor ebenso außen vor bleibt wie das geplante SUV-Coupé. Wie bisher ist der Bentley Bentayga mit einem Radstand in drei Variationen und somit wahlweise mit vier Einzelsitzen, fünf Sitzplätzen oder als sogar als Siebensitzer zu bekommen. "Mit dem neuen Bentley Bentayga legen wir die Messlatte im Segment der Luxus-SUV noch ein ganzes Stück höher - und damit noch unerreichbarer für unsere Wettbewerber", gibt sich Bentley-CEO Adrian Hallmark gewohnt selbstbewusst, "wir haben unseren Kunden sehr genau zugehört und die Bereiche optimiert, die Ihnen am wichtigsten sind." Der Fußraum im Fond wurde je nach Sitzkonfiguration um drei bis zehn Zentimeter vergrößert - hier hatte es vielen Kunden am meisten gefehlt. Der Erfolg des Bentayga ist für Bentley elementar; im vergangenen Jahr war fast jedes zweite verkaufte Modell der SUV.

Mit dem neuen Bentley Bentayga hält auch der vier Liter große Achtzylinder Einzug, der 550 PS / 770 Nm leistet und den mehr als 2,5 Tonnen schweren Allradkoloss aus dem Stand in 4,5 Sekunden auf Tempo 100 beschleunigt. Seine Höchstgeschwindigkeit: 290 km/h. Der Durchschnittsverbrauch von 11,6 Litern Super soll eine maximale Reichweite von 730 Kilometern ermöglichen. Nach dem Achtzylinder-Doppelturbo folgen als bekanntes Topmodell der Bentayga Speed mit seinem fast 650 PS starken Zwölfzylinder und der Plug-In-Hybrid, der von einem aufgeladenen Sechszylinder angetrieben wird. Hier soll es jedoch einen nennenswerten Nachschlag bei der elektrischen Reichweite geben. Wer auf Klanggenuss steht, kann zwischen zwei Soundsystemen wählen. Das Basispaket umfasst ein Paket mit zwölf Lautsprechern und 590 Watt. Wem das nicht reicht, für den hält Bentley ein Naim-System mit 20 Lautsprechern und 1.780 Watt bereit.