Brite an der Leine

Bentley Bentayga Hybrid 2022 Brite an der Leine

Wie fast alle anderen Marken wird auch Bentley, die Luxusmarke aus dem britischen Crewe, bis zum Ende des Jahrzehnts elektrisch. Bis reine Elektromodelle kommen, wird es von jedem Fahrzeug zunächst eine Plug-In-Hybridversion geben. Gerade der überarbeitete Bentayga Hybrid soll Volumen bringen, indem er weltweit neue Kunden lockt.

Der Bentayga, auf der gleichen Plattform wie VW Touareg, Audi Q7 / Q8 oder Porsche Cayenne unterwegs, ist für Bentley ein wahres Erfolgsmodell. Doch gerade das klobige Heck sorgte bei vielen Kunden beim Marktstart für Diskussionen und nach der Modellpflege kommt der SUV-Koloss aus Crewe deutlich sehenswerter daher. Problematisch nur, dass sich die Auslieferungen der 2019 vorgestellten Hybridversion verzögerten und das Modell mit Stecker erst dann zu den Kunden rollte, als der überarbeitete Bentayga mit den leistungsstarken Acht- und Zwölfzylindern bereits in den Startlöchern stand. Mit Verzögerung gibt es nunmehr auch den Plug-In-Hybriden in der neuen, deutlich schickeren Form an Font und speziell Heck. Im Innern hat sich nichts Nennenswertes getan. Hier ist der Brite unverändert eine Schau - spektakuläre Verarbeitung, edelstes Ambiente. Das unterscheidet einen 160.000-Euro-Bentayga von einem ähnlich motorisieren Audi Q8 PHEV oder gar einem VW Touareg Hybrid.

Technisch hat sich dagegen nicht allzu viel getan, denn der Antrieb blieb nahezu gleich und es gibt neben dem schicken Design allein etwas mehr an elektrischer Reichweite. Nachdem zunächst rund 20 Prozent der Bentayga-Versionen mit dem V6-Hybriden ausgestattet war, wuchs der Verkaufsanteil allein in China zuletzt auf fast 45 Prozent, was sich mit dem Reichweitenplus noch steigern dürfte. Der bisherige Bentley Bentayga Hybrid hatte nicht nur den Makel, dass er allein von einem V6-Motor angetrieben wurde, sondern auch mit einer überaus schmalen elektrischen Reichweite unterwegs war. Auch nach der Modellpflege wird der Plug-In-Hybride von dem bekannten drei Liter großen V6-Turbomotor angetrieben, der von einem 94 kW / 128 PS starken Elektromotor unterstützt wird, der sich mit seinen 350 Nm Drehmoment im Getriebetunnel versteckt. Zusammen leisten beide Motoren 449 PS und ein maximales Drehmoment von 700 Nm maximales Drehmoment und liegen damit nur noch leicht hinter den Leistungsdaten von VW Touareg R, Audi Q8 / Porsche Cayenne PHEV, die 462 PS leisten und rein elektrisch mehr als 50 Kilometer schaffen.

Mit dem drei Liter großen Sechszylinder-Turbo ist der 2,6 Tonnen schwere Geländewagen gut motorisiert; kein Gedanke jedoch an die Souveränität und Sportlichkeit der V8- und W12-Modelle, die 550 beziehungsweise 635 PS leisten. Mit aufgeladenem Akku verfügt der Allradler über einen stattlichen Punsch, wenn der 250 kW / 340 PS starke Verbrenner beim Beschleunigungsvorgang von dem 128 PS starken Elektromotor unterstützt wird. Der Elektromotor der Flying Spur Limousine ist fast 100 PS stärker. Ist das Akkupaket leer, wird es zäh und mühsamer. Aus dem Stand beschleunigt der Nobel-Allradler mit der Kraft der zwei Herzen in 5,5 Sekunden auf Tempo 100 und schafft eine Höchstgeschwindigkeit von 254 km/h. Viele Kunden dürften sich jedoch mehr dafür interessieren, dass der Bentayga Hybrid auch kürzere Strecken rein elektrisch zurücklegen kann. Der Normverbrauch: unter drei Litern Super auf 100 Kilometern.

Im normalen Fahrbetrieb säuselt der 5,14 Meter lange Bentley Bentayga Hybrid fast lautlos über die Straße - je nach angewähltem Modus rein elektrisch, mit Batteriehaltefunktion oder im automatischen Hybridmodus. Die im Heck verbaute Lithium-Ionen-Batterie besteht aus 104 prismatische Zellen, die auf 13 Module verteilt sind. Das Batteriesystem unter dem Ladeboden stellt hierfür 17,9 kWh Energieeinhalt bereit, die sich mit der maximalen Leistung von 7,4 Kilowatt in rund zweieinhalb Stunden nachladen lassen.

Der Zuwachs an elektrischer Reichweite ist im Vergleich zum Vorgänger mit rund 40 Kilometern mehr als überschaubar. Konkurrenzmodelle von BMW oder Mercedes schaffen bereits das doppelte an elektrischer Reichweite, ohne dabei nachladen zu müssen. Die Gesamtreichweite von Verbrenner und Elektromotor stieg immerhin auf knapp 700 Kilometer nach dem aktuellen Verbrauchszyklus - das ist beinahe das Niveau des von vielen geliebten Bentayga V8 Diesel, der zudem mit einem gewaltigen Drehmoment von 900 Nm verzückte. Wie seine Brüder ist auch die Version mit Stecker wahlweise als Vier- oder Fünfsitzer erhältlich und kann mit einer großen Auswahl an optionalen Ausstattungen wie Blackline und Stylingpaketen personalisiert werden. Den grenzenlosen Komfort bieten jedoch alle, auch wenn das Platzangebot für einen mehr als 160.000 Euro teuren Luxus-SUV dieser Liga gerade im Fond opulenter sein könnte.