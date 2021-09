Achterbahn

Auch Bentley will elektrisch werden - bald. Da heißt es schnell sein und zuzugreifen, solange es noch geht. Am besten mit dem neuen Topmodell des Continental GTC Speed, den es nun auch in der Kombination aus Cabriolet und 659 PS starken W12-Triebwerk gibt. Geht es besser?

Nach einem kleinen, aber schmerzhaften Durchhänger mit Entlassungen und schlechten Zahlen sieht es bei Bentley mittlerweile wieder besser aus. Dazu passt das neue Topmodell des Bentley Continental GTC, dem der doppelt aufgeladene Zwölfzylinder mächtige Flügel verleiht. Ein allzu bekanntes Triebwerk mit 659 statt der bisher bekannten 635 PS. "Wir haben nur die Kalibrierung des Motors ein wenig verändert", versichert Baureihenleiter Chris Cole, der sich nicht scheut, für weitere Änderungen in der Entwicklung des Wagens zu werben, "wir haben ein völlig neues elektronisches Differenzial hinten und zum ersten Mal eine Hinterradlenkung, die es nur beim GT Speed gibt." Die Plattform stamm vom Porsche Panamera, die Feinabstimmung jedoch von Bentley. So werden bis zu 72 Prozent der üppigen Motorleistung an die Hinterachse geleitet. Im Comfort- und Bentley-Modus wird die Motorkraft im Verhältnis 36:64 zugunsten der Hinterachse an beide Achsen übertragen. Souveräner geht es nicht.

Viele kleine Maßnahmen ermöglichen es, das Beste aus dem schnellsten Serienfahrzeug in der 101-jährigen Geschichte von Bentley herauszuholen, denn Chefingenieur Cole und sein Team haben auch die Fahrwerks- und Dämpfungsregelung angepasst: "Um die Hinterradlenkung zu maximieren und die sportlichen Fahreigenschaften zu erweitern, haben wir die Zahnstangenübersetzung verändert und sie im Vergleich zum Standard-Continental etwas schwerer und schärfer gemacht." Durch die variable Dämpfung mit 48-Volt-Wankausgleich, Dreikammer-Luftfederung und ein elektronisches Hinterachsdifferenzial erreicht der offene Koloss ein Maß an Agilität, das es in einem Bentley-Straßenfahrzeug noch nie gegeben hat. Das elektronische Stabilisierungssystem verfügt über einen leistungsstarken Elektromotor in jedem Stabilisator, der in der steifsten Einstellung bis zu 1.300 Nm in 0,3 Sekunden erzeugen kann, um die Querkräfte zu neutralisieren und die Karosserie stabil zu halten. Beeindruckend nicht nur bei schneller Fahrt.

Entsprechend dem Leistungszuwachs wurde die Bremsanlage mit optionalen Karbon-Siliziumkarbid-Scheiben aufgerüstet, die unter Belastung den Biss verstärken. Die 44-Zentimeter-Scheiben an der Vorderachse sind die größten in einem Serienfahrzeug verbauten Verzögerer, die zugleich für ein strafferes Pedalgefühl sorgen, wenn es einmal heißer zur Sache geht. Im Laufe der Jahre hat der offene Koloss seine Neigung zum steten Untersteuern weitgehend abgelegt. Sperrdifferenzial, Wankausgleich, Allradantrieb und Hinterachslenkung verbringen im Grenzbereich Wunder, den 4,85 Meter langen GTC Speed in der Spur zu halten, während der Fahrer bei einem Blick auf die Digitaluhren kaum glauben kann, wie schnell er mittlerweile ist.

Doch das Hightech-Fahrwerk des fast 2,5 Tonnen schweren Viersitzers aus Crewe ist das eine, denn das Herz des Nobelbriten ist der sechs Liter große W12-Doppelturbo, der aus nahezu jedem Drehzahlbereich seine bis zu 900 Nm maximales Drehmoment bereithält und losfeuert, als gäbe es kein Morgen mehr. Dass es aus dem Stand in 3,6 Sekunden auf Tempo 100 geht ist weit weniger beeindruckend als die Höchstgeschwindigkeit von spektakulären 335 km/h. Bei seinen Kraftausbrüchen fällt es schwer, nicht in Versuchung zu kommen, was sich nennenswert Im Kraftstoffverbrauch bemerkbar macht, für den sich jedoch kein Kunde ernsthaft interessieren dürfte. Statt der in Aussicht gestellten 14,1 Liter Super auf 100 Kilometer sollte man mit über 17 Litern kalkulieren. Daran ändert auch die Zylinderabschaltung im Teillastbetrieb nichts.

Der Innenraum des mindestens 294.600 Euro teuren Bentley Continental GTC Speed ist mit seinen vier belederten Einzelsitzen so edel wie man erwartet, doch im Fond können Erwachsene nicht ernsthaft komfortabel sitzen. Dafür gibt es bessere Fahrzeuge - gerade auch mit dem Bentley-Signet auf dem Kühlergrill. Die Zahl der Taster und Bedienelemente ist größer als bei anderen Fahrzeugen - hier sind die Briten einmal mehr Old School unterwegs. Hoffentlich bleibt das noch eine Zeit so.