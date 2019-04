An diesem Mittwoch ist es wieder soweit: In gleich mehreren Bundesländern macht die Polizei am 3. April mit einem Großaufgebot gezielt Jagd auf Raser und Temposünder. Blitzmarathon nennt sich die Aktion, bei der sich die Beamten nicht nur, aber schwerpunktmäßig an potenziellen Gefahrenstellen auf die Lauer legen, teilweise schon ab Mitternacht und dann bis zu 24 Stunden lang.

In Deutschland machen in diesem Jahr zehn Bundesländer beim Speedmarathon mit, der Teil einer siebentägigen Aktionswoche zum Thema "Geschwindigkeit" des europäischen Polizeinetzwerks Tispol ist. Europaweit sind demnach 30 Länder mit von der Partie. Wittern Kritiker im Blitzmarathon eine gezielte Abzocke von Verkehrsteilnehmern, sieht die Polizei in der Aktion eine gute Möglichkeit, um verstärkt auf die Gefahren von überhöhter Geschwindigkeit im Straßenverkehr aufmerksam zu machen.

Kontrollen an Gefahrenpunkten - aber nicht nur

Neben den ohnehin vorhandenen stationären Blitzen, muss am Mittwoch daher vor allem an Kindertagesstätten, Schulen, Senioreneinrichtungen mit Kontrollen gerechnet werden. Doch auch im jeweiligen Stadtgebiet sowie auf Bundes-, Land- und Kreisstraßen werden mobile Blitzer aufgebaut, um Bleifüße zu ertappen - und im Weiteren über die Gefahren des eigenen Verhaltens vor Ort aufzuklären.

Nicht immer, aber zum großen Teil hat die Polizei ihre Kontrollstellen bereits im Vorfeld bekanntgegeben - wohl auch, um dem Vorwurf der Abzocke entgegenzutreten. In welchem Bundesland wo und wann geblitzt wird im Überblick.

Blitzmarathon 2019: An diesen Standorten wird kontrolliert

Baden-Württemberg

Konkrete Messstellen nicht bekannt gegeben

Kontrollen in Freiburg (Breisgau), Heidelberg, Heilbronn, Karlsruhe, Ludwigsburg, Mannheim, Pforzheim, Reutlingen, Stuttgart, Ulm angekündigt

Bayern (konkrete Standorte im Link zur Region)

Brandenburg

Konkrete Messstellen nicht bekannt gegeben

Kontrollen in Bernau bei Berlin, Brandenburg an der Havel, Cottbus, Eberswalde, Falkensee, Frankfurt (Oder), Fürstenwalde, Königs Wusterhausen, Oranienburg, Potsdam angekündigt

Bremen

Konkrete Messstellen nicht bekannt gegeben

Hamburg

In der Hansestadt wird anders als in den anderen Bundesländern erst am Donnerstag (4. April) und im Zeitraum zwischen 6 und 22 Uhr geblitzt .

. Kontrollen konkret angekündigt für Sülldorfer Landstraße, Schiffbeker Weg und Goldeselstieg

daneben zusätzliche mobile Blitzer im Einsatz (ohne Standortangabe)

Hessen

Geschwindigkeitsmessungen an rund 260 Standorten in Hessen und im Zeitraum zwischen 6 und 22 Uhr angekündigt

in Hessen und im Zeitraum zwischen angekündigt Alle Blitzstellen in Hessen im Überblick

Rheinland-Pfalz

Konkrete Messstellen nicht bekannt gegeben

Kontrollen in Frankenthal, Kaiserslautern, Koblenz, Ludwigshafen am Rhein, Mainz, Neustadt an der Weinstraße, Neuwied, Speyer, Trier und Worms angekündigt

Sachsen

Messstellen werden im Vorfeld nicht veröffentlicht

Kontrollen in Bautzen, Chemnitz, Dresden, Freiberg, Freital, Görlitz, Leipzig, Pirna, Plauen und Zwickau angekündigt

Sachsen-Anhalt

Die Polizei hat im Vorfeld 220 geplante Kontrollstellen angekündigt

angekündigt Die Kollegen der "Mitteldeutschen Zeitung" haben sich die Mühe gemacht und die Messstellen je nach Region aufgelistet

Thüringen

In Thüringen wird laut Polizei ab Mitternacht und nachfolgend 24 Stunden lang kontrolliert

Die Messstellen im Überblick (Link mit PDF-Datei)

Welches Bundesland macht beim Blitzmarathon 2019 nicht mit?

Diese Bundesländer setzen beim Blitzmarathon - mal aufgrund Personalmangels, mal wird der (langfristige) Nutzen in Frage gestellt - in diesem Jahr aus:

Berlin

Mecklenburg-Vorpommern

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Saarland

Schleswig-Holstein

