Langstreckenspurt

Wer einen Kilometerfresser für besonders lange Strecken sucht, hat bei BMW ein breites Angebot. Wenn es besonders sportlich sein soll und einem der M5 eine Spur zu krawallig ist, hat Alpina mit dem B5 ein grandioses Angebot.

Leistungsstarke Kraftprotze gibt es in der Oberklasse eine ganze Reihe. Besonders die deutschen Premiumhersteller übertrumpfen sich mit maximaler Leistung und brachialem Auftreten. Dem gegenüber bläst der Alpina B5 die Backen nicht derart massiv auf, obschon er es faustdick hinter den Ohren hat. Denn für 112.700 bzw. 117.700 Euro gibt es wahlweise Limousine oder Kombimodell mit brachialen Fahrleistungen. Die Entwickler aus Buchloe haben dem Alpina B5 das gleiche Herz implantiert, mit dem das große Doppelpack aus B7 / XB7 nachhaltig die Konkurrenz aus dem In- und Ausland schockt. Der doppelt aufgeladene V8 mit seinen 4,4 Litern Hubraum leistet mächtige 457 kW / 621 PS und ein maximales Drehmoment von 800 Nm, das stetig zwischen 2.000 und 5.000 U/min anliegt, und den zwei Tonnen schweren Allradkoloss wie einen unscheinbaren Spielball nach vorne katapultiert.

Der Viertürer schiebt so brachial an, dass aus dem Stand die 100-km/h-Marke in 3,4 Sekunden vorbeifliegt. Und während der hauseigene Konkurrent des BMW M5 mit seinen 625 PS bei 305 km/h eingebremst wird, legen die Allgäuer noch zwei Schippen drauf und durchbrechen gar die 330-km/h-Marke. Das sind die Fahrleistungen eines Supersportwagens und die Konkurrenz von Audi RS6, BMW M5 oder Mercedes-AMG 63S ist weiter denn je abgeschlagen. Dabei ist es nicht die Höchstgeschwindigkeit oder die spielerische Leichtigkeit, mit der der B5 selbst aus hohen Tempi in noch höhere Sphären beschleunigt, sondern die Lässigkeit, mit der man bei normalen Geschwindigkeiten unterwegs ist. Der BMW Alpina B5 fährt sich nicht nennenswert anders als andere, deutlich schwächere Fünfermodelle - egal ob mit Benziner- oder Dieseltriebwerk. Für die Leistungsklasse ist der Normverbrauch von 12,0 Litern Super allemal noch akzeptabel. Wer ähnlich schnell und deutlich sparsamer ans Ziel kommen möchte, kann sich sonst den Alpina D5 gönnen.

Der bestens bekannte Achtzylinder ist eine schamvolle Versuchung für Kilometerfresser und Kapitäne der Autobahn, die entspannt, lässig und etwas schneller als schnell am Ziel ankommen wollen, ohne vor Ort einen ganz großen Auftritt zu haben. Wer die Schriftzüge entfernt, macht den Alpina B5 zum Inbegriff des automobilen Understatements. Dazu gibt es für den stattlichen Preis eine exzellente Serienausstattung mit allen Komfort- und Sicherheitsmerkmalen, die man vom Fünfer BMW kennt. Was in der Ausstattungsliste fehlt, kann teuer nachgeordert werden, sodass kaum ein Wunsch offenbleiben muss.

Trotz der sportlicheren Dämpferabstimmung mit strafferen Federn und der variablen Sportlenkung bietet der Alpina B5 echte Nehmerqualitäten und kann so auch den entspannten Cruiser mimen, mit dem man zu viert oder fünft entspannt an Ziel kommt. Wer es auch auf Landstraßen dynamischer möchte, dem sei die optionale Differenzialsperre empfohlen, die die Traktion gerade in engen Kurven nennenswert steigert und den variablen Allradantrieb unterstützt, um die Scheitelpunkte noch mehr als sonst zu genießen. Für die Modellpflege lenken bei der Integral-Aktivlenkung auch die Hinterräder leicht mit, was den Bayern trotz fast fünf Metern Gesamtlänge und des üppigen Gewichts agiler werden lässt.