Lückenstrahler

BMW hat seinen prächtigen Topdiesel mit Vierfachaufladung aus dem Modellprogramm gestrichen. Wer dennoch in einem Langstreckenmodell 400 PS bei niedrigem Realverbrauch haben will, muss nicht lange suchen. Alpina hat mit dem D5 die perfekte Lösung.

Der Vierfach-Turbo war im 7er BMW ebenso eine wahre Wucht wie im X7 oder dem sportlichen M550d. Doch BMW hat sich von seinem Topdiesel ohne viel Aufsehen in allen Modellen verabschiedet. Der Aufwand, die strengen Abgasnormen einzuhalten, war angesichts der überschaubaren Dieselmärkte in Europa schlicht zu klein und die großen Stückzahlen machen die großen Fahrzeuge in Asien und den USA, wo Diesel keine nennenswerte Rolle spielen. Folglich müssen die BMW-Fans nunmehr mit dem nächstkleineren Sechszylinder auskommen, der 340 Diesel-PS leistet. Wer als Kilometerfresser einen echten Kraftprotz sucht, muss dennoch nicht darben, auch wenn es in Stuttgart und Ingolstadt keine leistungsstarken Alternativen gibt. Alpina ist der einzige Hersteller, der sich aktuell noch zu den PS-starken Modelle bekennt und diese bestens verkauft. Dabei ist der BMW Alpina D5 S die geradezu perfekte Antriebskombination in einem Oberklassemodell, das wahlweise als Limousine und Kombimodell angeboten wird.

Die Leistungsdaten des D5 S lassen nicht nur Selbstzünderfans mit der Zunge schnalzen, denn der drei Liter große Commonrail-Diesel verwöhnt seinen Fahrer nicht nur mit eine sonoren, aber alles andere aufdringlichen Klang, sondern auch mit Leistungsdaten, die hinter dem Steuer begeistern. So leistet der Topdiesel der Allgäuer 300 kW / 408 PS und ein maximales Drehmoment von 800 Nm, das bereits an 1.750 U/min zur Verfügung steht. Auch mit dem immerhin 2,1 Tonnen schweren Touringmodell schiebt der Bayer an, als gäbe es kein Morgen. Dabei mimt er im Normalbetrieb den lässigen Cruiser mit jeder Menge Komfort, der bekannt exklusiven Ausstattung und einem Langstreckenpotenzial, das im harten Wettbewerb seinesgleichen sucht. Locker finden in dem Powerkombi vier Personen mit jeder Menge Gepäck Platz und wenn es sein muss, sind sogar fünf Personen an Bord. Das Ladevolumen von 560 Litern lässt sich durch einfaches Umlegen der Rücksitze auf 1.700 Liter erweitern. Natürlich gibt es eine elektrische Heckklappe und einen Niveaulift für schwere Lasten. Platzangebot vorne wie hinten und die Komfortausstattung: klasse. Lässiges Autobahntempo von 160 oder 180 km/h ist jedoch nur das eine. Wenn der Fahrer will, wird der Lastesel zum Lustlaster und Fahrleistungen, die keinerlei Wünsche offenlassen.

Dabei interessiert sich niemand dafür, dass der 4,98 Meter lange Powerkombi Dank Drehmoment ohne Ende, Allradantrieb und seinem perfekt abgestimmten Automatikgetriebe aus Hause ZF aus dem Stand in 4,6 Sekunden auf Tempo 100 spurtet. Macht niemand - testet in der Realität niemand. Doch bei der Höchstgeschwindigkeit sieht das ganz anders aus. Während die Serienmodelle aus dem Hause BMW trotz üppiger Leistung bei 250 km/h abgeregeln, lässt Alpina Modelle wie seinen D5 S entspannt von der Leine. 283 km/h Höchstgeschwindigkeit bietet kein Serienfahrzeug außer dem entzäumten BMW M5. Doch die über 280 km/h Spitzentempo sind weit weniger imposant als die Kraftentfaltung an sich. Motor, Achtufenautomat, Allradantrieb und die feine Abstimmung von Luftfedern und Dämpfern ist schlicht eine Wucht. Ebenfalls klasse: die ebenso leichtgängige wie präzise Servounterstützung der Lenkung.

Dabei kann der Fahrer jederzeit munter zwischen den verschiedenen Fahrprogrammen wechseln, von denen gerade die Modi Comfort und Adaptive prächtig zum Leistungsvermögen des Kombis passen. In die Sportprogramme muss man sich nicht verirren - Leistung gibt es ohnehin aus jedem Fahrzustand heraus und straffere Dämpfer sind bei einem solchen Kombi abgesehen von der ambitionierten Kurvenhatz entbehrlich. Für die nötige Straffheit sorgen die serienmäßigen Räder im Format 285/30 ZR 20 mit ihren strammen Seitenwangen. Doch so direkt der mindestens 95.500 Euro teure Alpina D5 S am Gas hängt und aus allen Lagen wie ein wilder Stier anschiebt, hält es sich an der Zapfsäule erfreulich zurück. Trotz mehr als 400 PS und 800 Nm liegt der Normverbrauch bei 8,7 Litern Diesel auf 100 Kilometern und selbst wer es auf der Autobahn krachen lässt, drückt den Durst kaum über die Zehn-Liter-Marke. Mit dem 66-Liter-Tank sind somit 700 bis 800 Kilometer ohne Tankstopp drin. Auf der Langstrecke dreht der Alpina D5 S Touring allen Plug-In-Hybriden oder gar Elektroautos eine schmerzhafte Nase, die sich selbst am nächsten Tag noch nicht erholt hat.