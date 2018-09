Man kann sich das Elektroleben auch selbst schwer machen. Der BMW i3 hatte lange Zeit mit seinem allzu polarisierenden Design, einem wenig praxistauglichen Türkonzept und seiner allzu geringen Reichweite zu kämpfen. Leichte Verbesserungen sollte die Modellpflege im vergangenen Jahr bringen, die auch den geringfügig erstarkten BMW i3s hervorbrachte. Nach den anfänglichen 60 Ah / 22 kWh konnten sich die elektrisierten i3 Kunden über ein größeres Akkupaket von 33 kWh freuen. Dies verlängerte die in Aussicht gestellte Elektroreichweite von überschaubaren 190 km auf bis zu 300 km. Im Alltag kamen hier jedoch kaum mehr als 200 km heraus. Grund genug, in Sachen Akkupaket nun nochmals nachzulegen. Mit dem großen Akkupaket (120 Ah / 42 kWh) schafft der BMW i3 / i3s im neuen WLTP-Zyklus zwischen 270 und 310 km, was in der Realität immerhin 260 Kilometer ohne Nachladen ermöglichen soll.

Kleiner Nachschlag Fullscreen

Zusammen mit der dritten Akkustufe gibt es bei BMW i3 / i3s nunmehr auch adaptive LED-Scheinwerfer, sowie neue Farben für innen und außen. Das Antriebspaket selbst bleibt unverändert, wobei der BMW i3 125 kW / 170 PS und der i3s 135 kW / 184 PS bietet. An der normalen Haushaltssteckdose lädt der BMW i3 mit einer Ladeleistung von 2,4 kW in 15 Stunden auf 80 Prozent der Kapazität. Beim Anschluss an eine Wallbox ist dreiphasiges Schnellladen mit einer Leistung von 11 kW möglich. Die Ladezeit verkürzt sich so auf knapp über drei Stunden. Mit einer Gleichstrom-Schnellladestation erstarkt das Akkupaket in praxistauglicheren 40 Minuten auf 80 Prozent.