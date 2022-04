Namenspatron

Der elektrische BMW i3 ist mittlerweile Geschichte, da gibt es bereits das nächste Modell mit dem gleichen Namen. In Europa noch Zukunftsmusik können sich die BMW-Fans in China über den neuen i3 freuen. Der ist als BMW i3 eDrive 35L nichts weniger als ein elektrischer Dreier.

Speziell bei den Elektromodellen gibt bei BMW der chinesische Markt die Schlagzahl vor. Nachdem hier bereits früher als anderswo der elektrische BMW iX3 seine Premiere feierte, der mittlerweile auch in anderen Regionen der Welt verfügbar ist, folgt im Mai nunmehr der elektrische Dreier namens BMW i3 eDrive 35L. Ebenso wie die Verbrennermodelle des lokal in China produzierten Dreiers ist auch die Elektroversion mit einem um elf Zentimeter verlängerten Radstand unterwegs. Das Plus an Radstand kommt dabei allein die Fondpassagieren zugute, die sich über mehr Beinfreiheit freuen können. Die gegenüber der neuen BMW 3er Limousine mit normalem Radstand ebenfalls um 11 Zentimeter längeren Fondtüren ermöglichen einen besonders komfortablen Einstieg zu den hinteren Sitzplätzen. In Kombination mit den ausgeformten und besonders bequem gepolsterten Fondsitzen entsteht ein hoher Reisekomfort auf den hinteren Plätzen. Das Gepäckvolumen beträgt 410 Liter.

In Sachen Fahrerassistenz kann die China-Version mehr als die Dreier-Modelle in Europa oder den USA. Der BMW Driving Assistant Professional umfasst außerdem unter anderem den Lenk- und Spurführungsassistenten, der sich an Fahrbahnmarkierungen und vorausfahrenden Fahrzeugen orientiert und die Limousine in der Langversion auch in Stausituationen sowie im Bereich von Engstellen sicher auf Kurs hält. Bei Geschwindigkeiten von bis zu 60 km/h und unter bestimmten Straßenverhältnissen, kann der automatisierte Modus zeitlich unbegrenzt genutzt werden, solange der Fahrer seine Aufmerksamkeit auf die Fahrbahn richtet. Seine Blickrichtung wird dabei permanent von einer ins Cockpit integrierten Kamera registriert.

Angetrieben wird das 4,87 Meter lange Mittelklassemodell von einem Elektromotor, der die Hinterachse mit 210 kW / 286 PS und einem maximalen Drehmoment von 400 Nm versorgt. Aus dem Stand beschleunigt der bayrische Chinese in 6,2 Sekunden auf Tempo 100. Der Verbrauch von sparsamen 14,3 kWh pro 100 Kilometer sorgt dafür, dass die maximale Reichweite mit dem 70,3 kWh-Akkupaket bei über 520 Kilometern liegt. Im Vergleich zu den europäischen und amerikanischen Versionen ist Ladeleistung mit maximal 95 Kilowatt dagegen allerdings sehr überschaubar. Von zehn auf 80 Prozent erstarkt das Akkupaket mit dem Antriebskomponenten der fünften BMW-Elektro-Generation damit in 35 Minuten. Die Feinabstimmung der Fahrwerksysteme des BMW i3 eDrive35L auf die chinesischen Straßenverhältnisse wurde von der Forschungs- und Entwicklungsabteilung der BMW Brilliance Automotive Ltd. in Shenyang vorgenommen. Dies gilt auch für die Anpassung verschiedener Komponenten an die chinesische Lieferkette. Der BMW i3 eDrive35L wird im Werk der BMW Brilliance Automotive Ltd. in Lydia, einem Stadtbezirk von Shenyang, exklusiv für den chinesischen Markt gefertigt.