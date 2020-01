Leinenzwang

Keine andere Premiummarke hat in Deutschland oder Europa so viele elektrische Fahrzeuge auf der Straße wie BMW. Nimmt man Plug-In-Hybriden und Elektroautos zusammen, sind 21 Prozent aller elektrifizierten Fahrzeuge in Deutschland mit einem BMW-Logo unterwegs und selbst in Europa liegt der Anteil der Bayern bei stattlichen 14 Prozent am Gesamtvolumen. Davon können andere Autohersteller, in erster Linie aus dem ertragreichen Premiumsegment, nur träumen. Besonders groß sind bei BMW die Erwartungen an den BMW X3, der zukünftig mit Verbrenner, sowie als Plug-In-Hybrid sowie als Elektromodell verfügbar sein wird und das neue SUV-Doppelpack aus X1 und X2.

Den Auftakt bildet dabei der BMW X1, der bisher nur in der Chinaversion mit langem Radstand als Plug-In-Hybride verfügbar war. Mit normalem Radstand und kürzerer Reichweite kommt er in diesem Frühjahr auch nach Europa. Der Antrieb ist dabei weitgehend mit dem Schwestermodell des Mini Countryman SE identisch, der bereits seit mehr als zwei Jahren als Hybridversion im Programm ist. Nach dem BMW X1 xDrive 25e ziehen die Bayern auch den sportlicher positionierten BMW X2 xDrive 25e nach. Beide Fahrzeuge werden dabei von einem 1,5 Liter großen Dreizylinder-Turbomotor angetrieben, der 92 kW / 125 PS und ein maximales Drehmoment von 220 Nm leistet. Der Verbrenner wird an der Hinterachse von einem Elektromotor unterstützt, der weitere 70 kW / 95 PS und 165 Nm für den Vortrieb beisteuert. Die Systemleistung der hybriden BMW X1 / X2 liegt somit bei 162 kW / 220 PS und 385 Nm, was die beiden SUV aus dem Stand in knapp sieben Sekunden auf Tempo 100 beschleunigen lässt. Bei der Höchstgeschwindigkeit sind die beiden X-Modelle mit 193 km/h (X1) und 195 km/h (X2) jedoch enttäuschend, sorgen die gleichen Motorleistungen bei vergleichbaren Benzinern oder Dieseln sonst doch für mehr als 220 km/h.

Sie sollen jedoch eher mit einem sparsamen Verbrauch punkten und Strecken von bis zu 57 Kilometern rein elektrisch zurücklegen können. Der Normverbrauch von BMW X1 xDrive 25e und BMW X2 xDrive 25e liegt bei 1,9 bis 2,1 Liter und der CO2-Ausstoß bei 43 bis 47 Gramm pro Kilometer. Der Stromverbrauch: 13,7 bis 14,2 kWh je 100 Kilometer. Die Lithium-Ionen-Batterie der beiden Modelle unter der Rückbank bietet einen Energiegehalt von 10,0 kWh auf, die an einer normalen Haushaltssteckdose in rund fünf Stunden aufgeladen werden kann. Das Ladevolumen von 450 Litern lässt sich durch Umlegen der Rückbank variabel auf bis zu 1.470 Liter erweitern. Die Anhängelast ist mit jedoch nur schmalen 750 Kilogramm recht überschaubar.

An einer entsprechenden Wallbox lässt sich der Hochvoltspeicher von X1 / X2 immerhin in etwas mehr als drei Stunden von null auf hundert Prozent bringen. Der Ladeanschluss befindet sich unter einer separaten Klappe auf der vorderen linken Seitenwand des jeweiligen Fahrzeugs. Wie die anderen Hybridversionen aus dem Hause BMW bieten auch die beiden neuen Einstiegscrossover verschiedene Programme, die der Fahrer nach Gusto anwählen kann. Im Automatikmodus werden Verbrenner und Elektromodul variabel nach Lastanforderungen aufeinander abgestimmt. Mittlerweile werden bei der Fahrt Navigationsdaten genutzt, um eine maximale Effizienz zu erzielen. Für eine maximale Nutzung des Elektroantriebs lässt sich auch der Modus MAX eDrive aktivieren. In diesem Modus erreichen die beiden Plug-In-Hybriden eine Höchstgeschwindigkeit von 135 km/h. Darüber hinaus steht der Modus SAVE BATTERY zur Auswahl, der die Batterie während der Fahrt nachladen kann, um später rein elektrisch unterwegs sein zu können.