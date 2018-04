Die Technik, die dieser umgebaute Golf unter der Motorhaube hat, ist nach Angaben von Bosch ein Durchbruch in der Dieseltechnik. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben einen Diesel-Motor entwickelt, der so schadstoffarm ist, wie noch kein Modell zuvor. Der Ausstoß liegt nach den Messergebnissen von Bosch im besten Fall bei 13 Milligramm Stickoxid pro Kilometer. Das liegt erheblich unter dem Grenzwert von 120 Milligramm Stickoxid pro Kilometer, der ab 2020 gilt. Angeblich soll die neue Technik die Autos nicht teurer machen und keinen Einfluss auf Verbrauch und damit den CO2-Ausstoß haben. Ein wahres Revival für den Diesel, sagt Bosch-Chefentwickler Michael Krüger. "Der Dieselmotor kann definitiv technologisch gerettet werden, weil die Technologie ist verfügbar, um den Dieselmotor sauberzumachen." Rund 100 Ingenieure haben in den vergangenen vier Jahren am Bosch-IT-Campus in Feuerbach an der Verfeinerung der Diesel-Technologie gearbeitet. Schwerpunkt dabei war das sogenannte Thermo-Management. Das kommt dann zum Einsatz, wenn die Temperatur im Abgassystem nicht mehr einfach hingenommen, sondern gesteuert wird. Dabei wird nach dem Anlassen, solange der Motor noch nicht Betriebstemperatur von mindestens 200 Grad Celsius hat, die Abgastemperatur durch den Motor geregelt, so dass in dieser Phase möglichst wenig Schadstoffe entstehen können. Sobald der Motor warm genug ist, konzentriert er sich wieder auf die Spriteffizienz. "Das Thermo-Management bewirkt, dass die Abgasanlage in einem Temperaturbereich bleibt, wo sie vernünftig funktioniert, das heißt, wo die Katalysatoren maximale Umsatzraten und damit Schadstoffreduktion bewirkt." Hinzu kommt eine neue Einspritz-Technik und ein neu entwickeltes Luftsystem. Die Stickoxid-Emissionen könnten nun in allen Fahrsituationen unter dem Grenzwert bleiben, so Bosch. Egal, ober der Fahrer stark beschleunige oder langsam fahre und unabhängig von der Außentemperatur und der Fahrsituation. Laut Bosch kann der neue Motor in zwei bis drei Jahren in Serie gehen.