Auf sie mit Gebrüll!

Die AMG-Version des Mercedes GLS ist als 63er ein wahrlich heißes Teil, der gerade in den USA und den Emiraten begeistert. Doch einigen potenziellen Kunden ist das Paket optisch zu dezent und ein Leistungsnachschlag kommt ohnehin fast immer an. Wieso nicht einmal fremdgehen mit der 800 PS starken Brabus-Version?

Mit der Zurückhaltung ist es dann natürlich vorbei, denn egal in welcher Farbe man den Brabus 800 ordert - der verbreitet nicht nur auf der linken Autobahnspur Angst und Schrecken. Das automobile Feindbild von Annalena Baerbock und Robert Habeck rollt auf ebenso sehenswerten wie gewaltigen 24-Zoll-Schmiederädern durch die Landschaft und unterstreicht seine fahrdynamischen Ambitionen mit einem Angst einflößenden Karbon-Karosseriekit, am dem sich nicht nur heranwachsende Jungs an der Straßenecke schier die Augen ausglotzen. Der Brabus 800 ist einer der polarisiert - und wie. Die einen sind betört, die anderen rümpfen die Nase oder schütteln verächtlich das Haupthaar, denn der stärkste aller Mercedes GLS lässt die Daimler-eigene 680er-Maybach-Version schamvoll unter einem Baum im Schatten parken.

Der doppelt aufgeladene Achtzylinder leistet nach der Kraftkur aus Bottrop gigantisch 588 kW / 800 PS und ein gewaltiges Drehmoment von 1.000 Nm. Das sind 138 kW / 188 PS / 150 Nm mehr als beim alles andere als schwächlichen Mercedes AMG GLS 63 S 4matic, der bereits zum Besten gehört, was man in dieser SUV-Liga bewegen kann. Zwei spezielle Turbolader mit vergrößerter Verdichtereinheit und geändertem Rumpf und Axiallagerung liefern dabei auf Wunsch des Piloten maximal 1,6 bar Ladedruck und kitzeln imposantes aus dem vier Liter großen Achtzylinder. Aus dem Stand bollert das 2,6 Tonnen schwere Brabus-Ungetüm durch den Energieschub in 3,8 Sekunden auf Tempo 100 und wird erst bei 280 km/h in seinem Tatendrang eingebremst. Das ist jedoch ebenso viel, wie der AMG-GLS auch ab Werk rennen darf. Der Normverbrauch: 11,9 Liter Super - allemal akzeptabel für ein Schlachtschiff mit 800 PS und Raketentempo.

Der Zwischenspurt wird je nach Fahrprogramm von einem schamlosen Trompetenecho begleitet, dass die Kinder am Straßenrand ähnlich begeistert, wie die Väter daneben. Dafür sorgt eine ebenso ansehnliche wie akustisch gehaltvolle Edelstahlauspuffanlage mit aktiver Abgasklappensteuerung. Wer bei der Rückkehr in die eigene Wohnsiedlung oder das heimische Refugium auf "Roter Oktober" machen will, schaltet per Taster in den Flüstermodus und bleibt so trotz automobilem Exhibitionismus ein überaus gern gesehener Nachbar. Das Fahrwerk wurde von den Brabus-Entwicklern an das Plus Motorleistung angepasst und so drückt sich der Brabus 800 Mercedes GLS je nach Tempo und Fahrprogramm bis zu 25 Millimeter an den Boden, um eine bessere Aerodynamik bei höheren Geschwindigkeiten zu bieten. Das reduziert bei schnell gefahrenen Kehren die Seitenneigung und das Wanken. Gerade auf Landstraßen ist das Komfortniveau trotz der gewaltigen 24-Zöller mit mächtigen 295er-Walzen eine echte Schau. Der Bottroper aus amerikanischer Südstaaten-Produktion ist damit eine Glanzbesetzung für lange Strecken, die man mit hohen Tempi zurücklegen möchte. Allein die Rückmeldung der Lenkung könnte etwas präziser und direkter sein.

Dabei genießen die bis zu sieben Insassen im belederten Innenraum nahezu grenzenlosen Komfort. Komfortsessel vorn wie hinten mit angenehmer Konturierung und Klimafunktion; dazu elektrische Verstellmöglichkeiten in alle Richtungen und Lederapplikationen, die einen immer wieder mit Hand über Seitenteile und Verkleidungen gleiten lassen. Wer sich für das komplette Interieurpaket mit weichem Leder, Karbon und Zierteilen entscheidet, drückt allein den Preis der Brabus-Extras an die 100.000-Euro-Marke. Darin enthalten die mehr als 26.000 Euro für die Leistungssteigerung von 612 auf 800 PS sowie die Sichtkarbon-Backen nebst Spoiler und Schweller. Unter dem Strich kostet ein komplett ausgestatteter Brabus 800 Mercedes GLS knapp 310.000 Euro. Das ist Cullinan-Niveau - wobei der Brabus 800 exklusiver sein dürfte. Doch wie gut würde ihm ein V12-Doppelturbo stehen? Träumen muss einfach erlaubt sein; selbst wenn es in der heutigen Zeit allzu verboten erscheint.