Lieferdienst von morgen

In den USA kennt man Lieferdienste zumeist mit braunen oder weißen Lastwagen, die im Auftrag von UPS oder Fedex Pakete im ganzen Land ausfahren. Waren die Transporter bisher in den allermeisten Fällen mit Verbrennern unterwegs, will das Unternehmen Bright Drop die Lieferungen in den über 50 Bundesstaaten der USA elektrifizieren.

Bright Drop ist ein junges US-Unternehmen, das die kommerzielle Liefer- und Logistikbranche für eine vollelektrische Zukunft neu konzipiert. Das Portfolio von Bright Drop als hundertprozentiger Tochter von General Motors besteht aus Elektrofahrzeugen, intelligenten Containern, Software zur Dekarbonisierung der letzten Meile und zur Verringerung von Verkehrsstaus für eine nachhaltigere Zukunft. In einer Rekordzeit von 20 Monaten hat Bright Drop mit dem EV 600 seinen ersten elektrischen Citylieferwagen entwickelt, der auf der neuen Ultium-Plattform unterwegs ist. Der Bright Drop EV 600 ist ein 7,36 Meter langer Elektrotransporter mit Allradantrieb und einem Lithium-Ionen-Akkupaket im Unterboden. Diese ermöglicht mit seinem 20-Akkumodulen eine Reichweite von bis zu 400 Kilometern. Über einen 120-kW-Lader erstarkt der Lieferwagen in einer Stunde um mehr als 250 Kilometer.

Im Vergleich zu einem aktuellen Diesellieferwagen sollen die Kostenersparnisse pro Fahrzeug bei rund 7.000 US-Dollar liegen. "Da die Nachfrage im E-Commerce weiter steigt und die Auswirkungen des Klimawandels weltweit wie nie zuvor zu spüren sind, müssen wir schnell handeln, um die Emissionen zu reduzieren. Die ganzheitlichen Lieferlösungen von Bright Drop sind so konzipiert, dass sie diese Herausforderungen direkt angehen können. Wir freuen uns darauf, diese erstklassigen Elektrofahrzeuge in Rekordzeit auf die Straße zu bringen", erläutert Bright-Drop-CEO Travis Katz.

Unter dem Bright Drop EV 600 rangiert ab Ende 2022 der kleine Bruder EV 410 mit vielen Merkmalen des großen Bruders. Er verfügt auf einer Länge von sechs Metern und Dank eines Radstandes von 3,81 Metern über einen Laderaum von mehr als 11.000 Litern. Dieser elektrische Citylieferwagen mit einer Reichweite von ebenfalls rund 400 Kilometern soll in vollen US-Innenstädten in Servicebereichen wie Lebensmittel, Telekommunikation oder als Wartungsmobil zum Einsatz kommen. Die GM-Tochter Bright Drop hat in Fontana dafür sein erstes Autohaus im Großraum Los Angeles eröffnet. Noch im laufenden Monat Dezember sollen die elektrischen Lieferwagen an die ersten Kunden ausgeliefert und in deren Flotten integriert werden. "Bright Drop hat sich zum Ziel gesetzt, seinen Kunden alles aus einer Hand zu bieten", so Travis Katz, "wir bieten Lösungen für nahezu jeden Aspekt der Zustellung an, und die Einrichtung unseres ersten Händlers ist ein wichtiger Teil dieses Puzzles. Bright-Drop-Händler werden Flottenbetreiber bei ihrer Elektrifizierung unterstützen und ihnen Fachwissen und Service rund um Elektrofahrzeuge bieten." Neben den beiden Elektrotransportern EV 600 und EV 410 wird Bright Drop ab 2023 auch ein elektrisches Smart-Containersystem anbieten, das in Büros und auf Firmengeländen auf die Reise geht.

Bright Drop bietet seinen Kunden nicht nur elektrische Lieferwagen, sondern ein ganzes Ökosystem aus Produkten, Software und Dienstleistungen, was nicht nur die Produktivität optimieren und die Kosten senken soll. Vielmehr sollen durch das Zusammenspiel aus elektrischen Lieferwagen und einem Lade- und Transportmanagement Emissionen und Staus auf den Straßen nennenswert reduziert werden. Die lokalen Händler unterstützen Flottenkunden bei der Bestellung, Umrüstung und Wartung ihrer speziell angefertigten elektrischen Lieferfahrzeuge. Merchants Fleet, einer der großen US-Flottenbetreiber hat sein Bestellvolumen der beiden Elektrotransporter EV 600 und EV 410 gerade erst auf 18.000 Fahrzeuge erweitert.

Der erste Händlerbetrieb von Bright Drop im Großraum Los Angeles wird von Mike Caposio, einem der führenden General-Motors-Händler, betrieben. Caposio und sein Managementteam verfügen über mehr als 150 Jahre Erfahrung in der Automobilbranche und im gewerblichen Fuhrparkgeschäft. Mike Caposio betreibt außerdem Caposio Buick GMC und Rotolo Chevrolet, den größten Chevrolet-Händler in Kalifornien, der von Chevy als Händler des Jahres 2020 ausgezeichnet wurde. "Wir fühlen uns geehrt, dass wir als erstes Autohaus von Bright Drop ausgewählt wurden", freut sich Mike Caposio, "sie haben ein erstklassiges Portfolio an elektrischen Lieferwagen und teilen meinen Fokus auf die Betreuung von Flottenkunden. Ich glaube, dass die Ära der vollelektrischen Flotten angebrochen ist, und ich bin entschlossen, die Modernisierung der amerikanischen Lieferflotten zu unterstützen." Bright Drop plant in den kommenden Monaten den Aufbau eines kleinen, fokussierten Händlernetzes, das Flottenkunden in den gesamten Vereinigten Staaten bedienen kann.