Viele Tesla-Fahrer mussten an den Ladestationen Geduld haben – hier in der Grafschaft Westmorland

von Eugen Epp In Großbritannien stauten sich die Elektroautos während und nach den Weihnachtstagen an den Tesla-Ladestationen. Einige Fahrer mussten sogar mehrere Stunden lang warten.

Ein Elektroauto bietet viele Vorteile, die Energieversorgung funktioniert aber grundlegend anders als bei klassischen Verbrennermotoren. Der Wagen kann nicht in Minutenschnelle aufgetankt werden, sondern muss an einer Ladestation aufgeladen werden – und das kann etwas länger dauern. In Großbritannien hat dieser Umstand in den vergangenen Tagen zu langen Schlangen und Wartezeiten an den Tesla-Ladestationen geführt.

Viele Briten waren vor, während und nach den Feiertagen mit ihren Elektroautos unterwegs, um die Familie zu besuchen, nach Hause zurückzukehren oder in den Urlaub zu fahren. Und natürlich mussten ihre Teslas geladen werden. Das Angebot an Lademöglichkeiten konnte dem Ansturm nicht ganz gerecht werden.

Tesla-Fahrer:innen brauchen Geduld

Zahlreiche Tesla-Besitzer:innen aus verschiedenen Teilen des Landes posteten in den sozialen Netzwerken Bilder von teils kilometerlangen Schlagen vor Ladestationen. Außerdem berichteten sie von stundenlangen Wartezeiten.

Ein Twitter-User sprach von der "schlimmsten Reise als Tesla-Fahrer": Vor ihm standen 40 andere Autos in der Schlange, er habe zweieinhalb Stunden warten müssen. Bei anderen dauerte es eigenen Angaben zufolge sogar noch länger.

Verkehrschaos durch Bahnstreik

In Großbritannien sorgten nicht nur die Feiertage für viel Verkehr, aufgrund des Bahnstreiks am Boxing Day, am dem traditionell die meisten Briten unterwegs sind, waren die Straßen besonders voll. Das machte sich auch an den Ladestationen für Elektroautos bemerkbar.

Zweites Auto der Marke Lucid Gravity: Das Luxus-Elektro-SUV mit "mehr Reichweite als jedes andere Elektrofahrzeug" 1 von 8 Zurück Weiter 1 von 8 Zurück Weiter Das neue Elektro-SUV Lucid Gravity Mehr

Wie lange es dauert, bis ein Tesla aufgeladen ist, hängt vom Modell und von der Ladestation ab. Aktuelle Modelle sollen an einem Supercharger innerhalb von gut 20 Minuten von zehn auf 80 Prozent Ladung kommen. Ein guter Wert – aber eben doch deutlich zeitintensiver als eine klassische Tankfüllung.

Quellen: Jamie Waters auf Twitter / Geoff buys cars auf TikTok

Sehen Sie im Video: Schockierende Aufnahmen aus dem chinesischen Guangdong. Ein Tesla rast offenbar unkontrolliert durch die Straßen und tötet zwei Menschen – die Polizei ermittelt. Auch das Unternehmen will sich an der Aufklärung beteiligen.