Warteschlange ins Glück

Der Cadillac Lyriq klopft an die Elektrotür und die Kunden stehen Schlange. Cadillac ist der nächste Autohersteller, der in den kommenden Jahren komplett auf Elektroantriebe umsteigen will. Erstes Modell ist der Lyriq, der sich nach seinen Messenpremiere einer mächtigen Beliebtheit erfreut.

"Heute waren die Reservierungen für die Cadillac Lyriq Debut Edition 2023 in etwas mehr als zehn Minuten ausverkauft und wir sehen weiterhin eine große Begeisterung für die Marke - sowohl für das aktuelle Produkt als auch für unsere vollelektrische Zukunft", zeigt sich Rory Harvey, globaler Cadillac-Chef, zufrieden mit dem Verkaufsstart. Nach General Motors Informationen haben seit der Enthüllung des Showcars im vergangenen Jahr mehr als 200.000 Personen Interesse am ersten rein elektrischen Modell der Normamerikaner bekundet. Der Basispreis für den Cadillac Lyriq, der zunächst nur in den USA zu bekommen ist, liegt bei 58.795 US-Dollar.

Der Cadillac Lyriq rollt Ende kommenden Jahres auf den amerikanischen Markt und soll dann nach und nach in anderen Regionen der Welt ausgerollt werden. Der elektrische Crossover wird mit Hinterrad- und Allradantrieb verfügbar sein. Das Basismodell ist ein 340 PS starker Hecktriebler, der über ein maximales Drehmoment von 440 Nm verfügt. Mit seinem vollen 100-kWh-Akkupaket soll der Lyriq eine Reichweite von knapp 500 Kilometern haben, ehe es an die nächste Ladesäule geht. Mit Gleichstrom lässt er sich an einer Hochgeschwindigkeitsladesäule mit bis zu 190 Kilowatt laden, wodurch er innerhalb von zehn Minuten für die nächsten 120 Kilometer erstarkt. Wer seinen Elektrocrossover daheim aufladen will, kann dies über ein 19,2-kWh-Lademodul tun. Pro Stunde steigert sich die Reichweite des Crossovers, der auf 20 bis 22 Zoll großen Rädern rollt, so um bis zu 90 Kilometer.

"Dank der modularen und hochflexiblen Ultium-Plattform, die den Lyriq antreibt, sowie fortschrittlicher virtueller Entwicklungswerkzeuge konnte Cadillac die Entwicklung beschleunigen und die Prototypen schneller als erwartet in die Praxis umsetzen", erläutert Lyriq-Chefentwickler Jamie Brewer, "das bedeutet, dass wir auf dem richtigen Weg sind, dieses bahnbrechende elektrische Luxusfahrzeug neun Monate früher als ursprünglich geplant zu den Kunden zu bringen." Innen präsentiert sich der elektrische Cadillac Lyriq ebenso futuristisch wie sein Antrieb. Das Cockpit wird dominiert von einer 33-Zoll-Digitalcockpit, das eine Million Farben darstellen kann. Für entsprechenden Reisekomfort und einen besonderen Hörgenuss sorgen insgesamt 19 Lautsprecher, die sogar in den Kopfstützen verbaut sind eine aktive Geräuschunterdrückung. Die potenziellen Kunden können zunächst zwischen den beiden Außenfarben Satin Steel Metallic oder Stellar Black Metallic sowie Sky Cool Gray oder Noir für den Innenraum wählen.

Der Cadillac LYRIQ soll im ersten Quartal 2022 im Cadillac-Stammwerk in Spring Hill / Tennessee in Produktion gehen, während das Entwicklungsfinale derzeit auf vollen Touren läuft. Für die Umstellung der lokalen Fertigung auf Elektromodelle hat Cadillac zwei Milliarden US-Dollar investiert. Weitere 2,3 Milliarden US-Dollar werden von Ultium Cells LLC, dem Joint Venture zwischen General Motors und LG Energy Solution, in ein neues Werk für Batteriezellen in Spring Hill investiert.

Ebenso wie viele andere Marken speziell aus Premiumsegment will Cadillac als edelste der General-Motors-Marken in den kommenden Jahren sukzessive elektrisch werden. "Während die Reservierungen für die Cadillac Lyriq Debut Edition 2023 bereits ausverkauft sind, werden ab Sommer 2022 weitere Fahrzeuge über das Cadillac-Händlernetz bestellbar sein", ergänzt Rory Harvey, "ich kann es kaum erwarten, nächstes Jahr noch mehr über unser zukünftiges Angebot an Elektromodellen zu berichten."