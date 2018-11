Die Finalisten für den Wettbewerb "Car of the Year 2019" stehen fest. Sie wurden an diesem Wochenende von einer internationalen Jury, der auch der stern angehört, für die Endausscheidung nominiert. Es sind

Fullscreen

Alpine A110

Fullscreen

Citroën C5 Aircross

Fullscreen

Ford Focus

Fullscreen

Jaguar I-Pace

Fullscreen

Kia Ceed

Fullscreen

Mercedes-Benz A-Klasse

Fullscreen

Peugeot 508

Zwischen diesen sieben neuen Modellen wird sich entscheiden, welches Auto den Titel gewinnt: Die Stimmauszählung findet live zum Auftakt des Genfer Autosalons am 4. März 2019 statt. Im Mittelpunkt von Car of the Year stehen die Verbraucher. Ihnen soll der Wettbewerb bei Kaufentscheidungen helfen. Zu den wichtigsten Kriterien gehört das Preis-Leistungsverhältnis; aber auch das Design, die Sicherheit sowie die technische Innovation spielen eine Rolle.

Der Preis

Gegründet 1964, unter anderem vom stern, ist Car of the Year der älteste und renommierteste Autopreis der Welt. Getragen wird er von sieben europäischen Magazinen. Neben dem stern sind dies "Auto" (Italien), "Autocar“" (Großbritannien), "Autopista" (Spanien), "Autovisie" (Niederlande), "L'Automobile Magazine" (Frankreich) und "Vi Bilägare" (Schweden). 60 Journalisten aus 23 Ländern gehören der Jury an. Alle Punkte und die Begründungen der Juroren werden unmittelbar nach der Wahl veröffentlicht: caroftheyear.org