Baoding in China. In diesem Auto liegt ein Toter. Doch es gab keinen Unfall, der Mann ist friedlich verstorben. In seinem Testament verfügte er, dass er in seinem - offensichtlich heißgeliebten - Wagen bestattet werden will. Und dieser letzte Wille wird nun in die Tat umgesetzt. Die Nachricht von der ungewöhnlichen Beerdigung machte die Runde in den sozialen Medien Chinas. Einige der Kommentare: "Gut, dass er sich keinen Flugzeugträger gewünscht hat."

"Das wird in 5000 Jahren eine nette Überraschung für die Menschheit."

Oder: "Das Auto wird bestimmt bald gestohlen."