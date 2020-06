Doppeltes Comeback

Mit dem Citroën C4 schickt die PSA-Gruppe einen weiteren 4,36 Meter Crossover in das Rennen um die Kundengunst. Der Franzose steht auf der "Common Modular Platform" (CMP) Architektur, auf der auch der Opel Corsa oder der Peugeot 208 und auch der kommende Opel Mokka stehen wird. Der Citroën C4 ist sofort als Mitglied der französischen Markenfamilie zu erkennen: Schlitzaugen, der schmale Kühlergrill mit dem charakteristischen Doppelwinkel und die coupéhafte Linie vermitteln Sportlichkeit.

Doch auf das visuelle Versprechen folgen nur bedingte Tatsachen. Der elektrische Antriebsstrang des Citroën e-C4 ist in Grunde identisch mit dem des Corsa-e. Der Elektromotor leistet 100 kW / 136 PS und hat ein Drehmoment von 260 Newtonmetern. Damit erreicht der Stromer in 9,7 Sekunden die 100 km/h-Marke und ist bis zu 150 km/h schnell. Flink genug, um in der Stadt flugs voranzukommen. Wie im Opel auch ist im e-C4 eine 50 Kilowattstundenbatterie verbaut, die Energie für eine Reichweite von maximal 350 Kilometern bereitstellt. Beim Citroën e-C4 ist ein dreiphasiger elf kW Onboardlader verbaut, womit die leeren Akkus innerhalb von rund fünf Stunden wieder voll sind. An einer 100 kW Schnellladestation ist die Batterie nach 30 Minuten wieder zu 80 Prozent gefüllt.

Auch bei den Verbrennungsmotoren des konventionell angetriebenen Citroën C4 gibt es Altbekanntes: Der Basisbenziner mit 74 kW / 100 PS wird mit einer Sechsgang-Handschaltung kombiniert, beim 96 kW / 130 PS steht außerdem noch eine Achtgang-Automatik und der Top-Ottomotor ist nur mit der Achtgangautomatik erhältlich. Der 81 kW / 110 PS Diesel ist mit der Sechsgang-Handschaltung gekoppelt, während beim 96 kW / 130 PS Selbstzünder die Achtgang-Automatik ihren Dienst verrichtet. Trotz Crossover-Optik ist für keines der Modelle ein Allradantrieb zu bekommen.

Beim Komfort wollen die Franzosen wieder an alte Zeiten anknüpfen und spendieren dem Citroën C4 das "Advanced Comfort Paket" bestehend aus besseren Sitzen, einer steiferen Karosserie und dem ölgelagerten Federungskonzept. Im Innenraum spielen die Franzosen weiter die Komfort- und die Praktikabilitätskarte: Eine versenkbare Tablethalterung für den Beifahrer, 16 Ablagen, in die 39 Liter passen und viel Raum auf der Rückbank sollen das Fahren im C4 für alle Passagiere zum Vergnügen machen. Eine umfangreiche Dämmung soll das Geräuschniveau senken und große Glasflächen viel Licht in den Innenraum lassen.

Insgesamt 20 Assistenzsysteme unterstützen den Fahrer. Darunter ein Stau-Assistent mit Stop and Go- sowie Spurhalte-Funktion, ein Head-Up-Display mit ausklappbarer Scheibe, ein Frontkollisionswarner und eine 180 Grad Kamera. Die Infotainmentzentrale ist ein zehn Zoll großer Touchscreen. Das Smartphone wird per Apple CarPlay sowie Android Auto eingebunden und als besonderes Schmankerl kann der Fahrer per Kamera sein Blickfeld aufnehmen und speichern. Das Navigationssystem liefert mithilfe von TomTom Echtzeitdaten des Verkehrs. Der Citroën C4 wird voraussichtlich Ende des Jahres beim Händler stehen.