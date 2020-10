Halbe Portion

Der Citroën C5 Aircross Hybrid hat nur einen Elektromotor und daher Vorderrad- statt Allradantrieb. Für viele ist diese Variante eine gute Lösung, da die elektrische Reichweite sich kaum von den der anderen Varianten unterscheidet.

In dem ganzen Hybridwirbel um Opel und Peugeot ist Citroën ein wenig untergegangen. Jetzt aber rollt das Gründungsmitglied der PSA-Gruppe mit dem C5 Aircross Hybrid in das Rampenlicht der Elektrifizierung. Der Crossover mit dem Rhombus-Emblem auf dem Kühlergrill wird nämlich von der zweiten Variante der Konzern Plug-in-Hybriden angetrieben, die auf der der EMP2-Plattform (Efficient Modular Platform 2) basieren. Statt einer elektrischen Hinterachse, 221 kW / 300 PS und Allradantrieb, jetzt Vorderradantrieb und 165 kW / 224 PS. Kurz: Die halbe Elektroportion - und das ist nicht despektierlich gemeint. Schließlich garantiert die Kombination eines 132 kW / 180 PS Benziners plus 80 kW / 109 PS Elektromotors ausreichende Dynamik.

Die spielt sich vor allem im Antritt ab. Aber wenn die Drehzahlen und die Geschwindigkeiten steigen, knurrt der Vierzylinder trotz der guten Geräuschdämmung des C5 vernehmbar und die Verve lässt nach. Dann wird der 56 kW / 76 PS Unterschied zu den Konzernmodellen mit zwei Elektromotoren deutlich. Eine rollende Schikane ist der Citroën C5 Aircross Hybrid natürlich nicht. Nach 8,9 Sekunden ist Landstraßentempo erreicht und es geht weiter bis 225 km/h. Den Durchschnittsverbrauch gibt der Autobauer mir 1,5 Litern pro 100 Kilometer (WLTP) an. Wir kamen bei unserer Testfahrt mit gefüllter Batterie auf 4,9 l/100 km.

Beim elektrischen Fahren ist der Unterschied zu den Allradmodellen so lange keine Schneedecke den Asphalt bedeckt marginal. Statt des elektrischen Allrads sorgt im EV-Fahrmodus nur die Vorderachse für Vortrieb. Citroën gibt als rein elektrische Reichweite 54 Kilometer an. Bei uns zeigte der Bordcomputer bei vollgeladenen Akkus eine Reichweite von 32 Kilometern an. Allerdings ist dieser Wert abhängig vom Fahrprofil und wir waren auch auf Autobahnen unterwegs und nutzten die rein elektrische Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h. Laut Citroën fahren 75 Prozent der Kunden am Tag nicht mehr als 40 Kilometer. Im innerstädtischen Bereich könnte also die Energie der 13,2 Kilowattstundenbatterie ausreichen.

Vor allem, wenn man in den Eco-Fahrmodus wechselt, den Ganghebel nach unten zieht und damit möglichst viel rekuperiert. Diese Verzögerungstaktik schont die Bremsbeläge und schaufelt bei jedem Gaslupfen Energie in die Akkus. Mit den drei "Electric", "Hybrid" und "Sport" kann man den Crossover nach Geschmack konditionieren. Wir haben "Hybrid" eingestellt und dem System die Auswahl überlassen, welche Antriebsquelle das Sagen hat. Mit E-Save kann man den Batterieladezustand einfrieren und so Energie vorhalten. Wenn die Speicher wieder gefüllt werden sollen, dauert das an einer herkömmlichen Haushaltssteckdose sieben Stunden, an einer Wall Box mit 32 Ampere Anschluss im Zusammenspiel mit dem optionalen 7,4 kW Ladegerät sind es weniger als drei Stunden.

Citroën legt viel Wert auf Komfort. Die Sitze haben etwas loungeartiges und sind durchaus bequem. Allerdings ist die Sitzposition recht hoch und erinnert ein bisschen an die auf einem Kutschbock, auch die Beinablage könnte länger sein. Platz ist auch hinten genug vorhanden. Zumal die drei Rücksitze jeweils um 15 Zentimeter verschiebbar sind. Dass die Stühle auch alle gleich breit sind, freut vor allem der, der auf dem mittleren Platz nehmen muss. Der Kofferraum fasst 460 Liter, wenn man die Lehnen der Rücksitze umlegt, werden rund 1.500 Liter mit einem ebenen Ladeboden daraus.

Auch dieser C5 Aircross hat das "Citroën Advanced Comfort" (CAC) Fahrwerk mit Dämpfern, bei denen die klassischen mechanischen Anschläge durch hydraulische ersetzt sind, die sowohl bei Druck also auch bei Zug arbeiten. Damit verlängert sich der Federweg und der Rückstoß-Effekt, der bei den konventionellen Stoppern auftritt, findet nicht mehr statt. Das Resultat ist auch beim Gewicht des Fahrzeugs von 1.942 Kilogramm ein sehr komfortables Fahrverhalten.

Das Infotainment mit dem 12,3 Zoll Display samt Klaviatur-Direktwahltasten entspricht den anderen Modellen und stellt den Fahrer vor keine großen Probleme. Die Sprachbedienung nutzt Software von Dragon, bei der schon seit einigen Jahren die Expertise beim Erkennen von verbalen Anweisungen einfließt. Das System erreicht nicht das umgangssprachliche Niveau eines 7er BMWs, funktioniert aber ganz ordentlich, sobald man sich an die Sprachmuster gewöhnt hat. Nützliche Details wie das gekühlte Staufach in der Mittelkonsole und einige Ablagen gestalten den Aufenthalt in der PHEV-Version des Citroën C5 Aircross angenehm. Die elektrifizierte Lounge hat aber auch mit aktuell 1mindestens 39.371,76 Euro ihren Preis.