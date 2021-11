Oh, Island in the Sun!

Citroën elektrifiziert griechische Insel Chalki Oh, Island in the Sun!

Momentan ist das Elektrifizieren von Inseln bei den Automobilbauern groß in Mode. Citroën nimmt sich Chalki in der südlichen Ägäis vor.

Die Insel Chalki schaut so aus, wie man sich ein griechisches Postkarten-Idyll vorstellt. Weiße Häuser, enge Gassen, schmale Steintreppen und im Hintergrund spiegelt sich die Sonne in der azurblauen Ägäis. Das Island hat eine Fläche von knapp 30 Quadratkilometern und liegt in der südlichen Ägäis, unweit von Rhodos. Schon in der Antike lebten 8.000 Menschen, bauten Weizen an und förderten Kupfer. So erklärt sich auch der Name. Chalki bedeutet nichts anderes als Kupfer. Heute ist der Tourismus die Einnahmequelle Nummer eins, wenn Sommerfrischler vom nahen Rhodos übersetzen.

Oh, Island in the Sun! 1 von 11 Zurück Weiter Zurück Weiter Auf Astypalea hat VW die Transformation zur smarten nachhaltigen Insel begonnen Auf Astypalea hat VW die Transformation zur smarten nachhaltigen Insel begonnen Mehr

Für Citroën Grund genug, um mit Chalki ein Exempel statuieren und die Insel in ein Areal nachhaltiger, emissionsfreier Mobilität zu verwandeln. Um diesen ökologischen Mikrokosmos zu erschaffen, zieht der Autobauer durch den griechischen Importeur Syngelidis mit dem französischen Bau- und Infrastrukturkonzern Vinci und dem Energieunternehmen Akuo Griechenland an einem Strang. Denn es reicht natürlich nicht, ein paar Stromer per Schiff anzuliefern und dann die Einwohner mit den besten Wünschen damit loszuschicken.

Auch auf Chalki ist die Infrastruktur der entscheidende Faktor für das Gelingen der Elektromobilität. Eine ausreichende Ladestruktur ist genauso wichtig wie eine funktionierende Wartung der Elektromobilität. Bei einer Fläche von 30 Quadratkilometern ist das einfacher umzusetzen, als wenn es um Hunderte Autobahnkilometer geht. Zumal Sonne und Wind im Überfluss vorhanden sind. "Dieses Projekt wird das Leben einiger weniger Menschen verändern, aber das ist erst der Anfang. Indem wir Chalki dabei helfen, eine ‚grüne‘ Umgebung mit null Emissionen zu werden, ebnet Citroën den Weg für eine nachhaltigere Zukunft und zeigt, dass die Elektrifizierung ein wichtiger Faktor ist", erklärt Citroën-Chef Vincent Cobée.

Der französische Autobauer bringt seine E-Fahrzeugflotte auf die Insel. Anders als auf dem Festland in Italien, wo Polizisten mit einem Lamborghini Gallardo auf Verbrecherjagd gehen, sitzen die Gesetzeshüter der Polizei und der Küstenwache einen Citroën Ami. Nicht zwingend übermotorisiert, aber so kommen die strengen Augen der Exekutive überall hin, ohne nass zu werden und können im Zweifelsfall auch die engen Gassen blockieren und so den bösen Buben den Fluchtweg verstellen. Die Gemeinde erhält Modelle des Duos ë-C4 und ë-SpaceTourer vor die Tür gestellt und die lokale Energiegemeinschaft den ë-Jumpy. Damit auch bei den Fahrzeugen der Kreislauf geschlossen ist, gewährt Citroën für vier Jahre ein kostenloses Leasing, kauft die Fahrzeuge danach zurück, nur um sie dann wieder der Gemeinde Chalki zu spenden

Allerdings ist die Idee, eine Insel beziehungsweise ein begrenztes Areal in eine grüne Modellregion zu verwandeln, nicht ganz neu. VW hat unlängst in der gleichen Gegend die Elektrifizierung von Astypalea gestartet und seine E-Flotte zur Verfügung gestellt. Auch da machte die Polizei mit einem ID.4 den Anfang. Der französische Konkurrent Renault hat ebenfalls ähnliche Projekte angestoßen. Auf der portugiesischen Insel Porto Santo installierten die Franzosen mit dem Energieversorger Empresa Electricidade da Madeira (EEM) und dem Münchner Energiedienstleister The Mobility House ein intelligentes Stromnetz mit dem Ziel, fossile Brennstoffe obsolet zu machen. Ähnliche Projekte laufen schon auf der französischen Insel Belle-Île-en-Mer und Fernando de Noronha in Brasilien.