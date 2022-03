Gemäßigte Extravaganz

Citroen geht traditionell gerne seinen ganz eigenen Weg, doch die Schwestermarke DS gräbt mit seiner französischen Extravaganz mittlerweile auf nahezu identischem Terrain. Kein leichter Start für den neuen Citroen C5 X, das neue Aushängeschild der Marke.

Denn der Citroen C5 X spricht an sich die gleichen Kunden an wie der ebenfalls neue DS9, der auf Wunsch sogar mit einem 360 PS starken Allradantrieb und noch luxuriöser Ausstattung zu bekommen ist. Auch der Citroen C5 X setzt bei seinem Topmodell auf einen Plug-in-Hybridantrieb, verzichtet jedoch auf den immer wichtiger werdenden Allradantrieb und muss daher mit 165 kW / 225 PS auskommen. Damit ist der 4,81 Meter lange Franzose, dessen Karosserie Einflüsse von Limousine, Kombi und Crossover in sich vereint, allemal gut motorisiert. Mit dem optionalen 7,4-kWh-Onboard-Ladegerät lädt sich das Akkupaket in zwei Stunden wieder auf. Wer auf die Plug-in-Technik, elektrische Reichweite von rund 60 Kilometer und entsprechende Steuervergünstigungen verzichten kann oder will, ist mit dem 132 kW / 180 PS starken Vierzylinderbenziner (ab 40.930 Euro) ebenfalls gut bedient. Wenig standesgemäß erscheint die gerade einmal 130 PS starke Basisvariante - das ist dann doch ein gutes Stück zu wenig für eine Oberklasselimousine.

Daher besser gleich in den mindestens 44.980 Euro teuren Citroen C5 X Hybrid steigen, dessen nur 1,6 Liter großer Vierzylinder-Turbo von einem 110 PS starken Elektromotor unterstützt wird. Unter dem Strich sorgt das für eine Gesamtleistung von 165 kW / 225 PS / 360 Nm, die kraftvoll anpacken und aufgrund fehlender Hinterachsunterstützung spürbar an der Vorderachse anpacken. Der C5 X fährt entspannt und leise über Landstraßen, Autobahnen oder durch die Innenstadt. Solange das Akkupaket bei Kräften ist, tritt der Vierzylinderturbo dezent in den Hintergrund. Geht es dynamischer voran, kann das Zylinderquartett nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Hubraum gerade einmal überschaubare 1,6 Liter beträgt. Zumindest verhindern Dämmglas und die allgemein gute Isolierung, dass allzu viel des angestrengten Motorgeräuschs in den Innenraum der Oberklasselimousine eindringt. Die Lenkung ist dabei sehr leichtgängig, aber präzise genug und allemal passend für die Crossover-Limousine.

Rein elektrisch schafft der Franzose schmale 60 Kilometer, wobei sich Vortrieb dann durchweg aus einem 12,4-kWh-Akkupaket im Unterboden realisiert. Wenn gewünscht geht es aus dem Stand in 7,9 Sekunden auf Tempo 100 und die Höchstgeschwindigkeit liegt bei langstreckentauglichen 233 km/h. Rein elektrisch schafft der Fronttriebler 135 km/h. Der Normverbrauch liegt bei voll geladenem Akkupaket bei 1,3 Liter / 100 Kilometer. Das Tankvolumen sind schmale 40 Liter. Dezent im Hintergrund arbeitend die Achtstufenautomatik, die zum komfortablen Gesamtpaket des C5X ebenso passt wie das geringe Geräuschniveau oder die betont weiche Fahrwerksabstimmung, die sich durch die verschiedenen Fahrprogramme nicht nennenswert beeinflussen lässt.

Wie sollte es für einen Citroen anders sein, ist der C5 X ein lässiger Cruiser mit viel Platz im Innern und allerhand Reiseannehmlichkeiten für die Grand Voyage. Auch wenn die Sitzposition niedriger sein könnte, ist der Sitzkomfort gut und die Verstellmöglichkeiten der klimatisierten Lederstühle überaus angenehm. Bei den Instrumenten ist der Citroen C5 X wie seine Brüder von anderen Konzernmarken auf der bekannten Stellantis-Elektronikplattform unterwegs. Die Displays sind gut abzulesen und innovativ genug, dass man nicht das Gefühl hat, noch in der alten Citroenwelt unterwegs zu sein. Während die sieben Zoll große Anzeigeeinheit hinter dem Steuer deutlich größer sein könnte, gefällt besonders das breite 12-Zoll-Display in der Mitte der Armaturentafel für Navigation, Soundsystem und Zusatzfunktionen, das sich per Touch oder Sprache bedienen lässt. Besonders großzügig ist Dank des 2,79 Meter langen Radstands das Platzangebot im Fond. Die 13 Ablagen bieten 29 Liter Stauraum. Der Beifahrersitz lässt sich wie bei einigen anderen Marken vom Fond aus nach vorne fahren. Nicht zu bekommen sind die Sitzheizung für die hinteren Sitzplätze und eine getrennte Fond-Klimaregelung. Die Rücksitze lassen sich im Verhältnis 40:60 umklappen, was das Gepäckabteil von 485 auf 1.580 Liter reduziert. Leider entsteht nach dem Umklappen jedoch keine ebene Ladefläche. Doch für die große Reise bietet der Citroen C5 X einiges - gerade als 225-PS-Hybrid.