Dieser futuristische Elektro-Pickup stammt nicht aus einem Sciencefiction-Film, sondern aus dem Hause Tesla. Am Donnerstag präsentierte der Chef des Elektroauto-Herstellers, Elon Musk, das neue Modell mit dem Namen "Cybertruck" - und ließ dabei schwere Geschütze auffahren. Mit einem Vorschlaghammer ließ Musk seinen Chefdesigner Franz von Holzhausen gegen die stählerne Karosserie schlagen, um zu zeigen, wie robust sie ist. Kurz darauf warf Holzhausen eine Metallkugel gegen die als bruchsicher beschriebenen Fensterscheiben - die dann jedoch Risse bekamen. Die peinliche Panne nahm Musk mit Humor, denn immerhin sei die Kugel ja nicht durchgegangen. Das futuristisch aussehende Fahrzeug erinnert mit seiner ungewöhnlichen dreieckigen Form an einen Tarnkappen-Kampfjet. Mit dem Modell will der Brachenpionier in einen der wichtigsten Märkte amerikanischer Autokonzerne vorstoßen.