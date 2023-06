Darmstadt weiht Ampelanlage mit queeren Ampelmännchen ein

von Wiebke Tomescheit Auch in Darmstadt gibt es nun eine Ampel mit einem queeren Paar als Lichtsymbol. Sie wurde an einem bedeutsamen Ort in der Stadt aufgestellt.

Es ist nicht die erste Stadt, die in Deutschland queere Paare auch im Straßenverkehr sichtbarer machen möchte: In Darmstadt gibt es nun Ampeln mit gleichgeschlechtlichen Figuren. "Wien, Saarbrücken, Hannover, Köln und andere tun es bereits: Sie setzen ein Zeichen für Liebe und queeres Leben an den Ampeln ihrer Stadt. Darmstadt jetzt auch", heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. An der Umsetzung des Projekts waren neben der Stadtverwaltung der Verein „vielbunt“ und Vertreter:innen der queeren Community in Darmstadt beteiligt.

Die Idee zu den neuen Ampelsymbolen hatten Mitglieder des Organisationsteams des Christopher Street Days in Darmstadt, die 2022 auf den städtischen Mobilitätsdezernent Michael Kolmer zugekommen seien. Am vergangenen Dienstag wurden nun tatsächlich die ersten "Fußgängerlichtsignale" mit gleichgeschlechtlichen Paaren freigegeben. Das Wort "queer" stehe dabei umfassend und ohne Ausgrenzung für "Menschen, die einer geschlechtlichen und/oder sexuellen Minderheit angehören", heißt es vonseiten der Stadt.

Darmstadt hat nun eine queere Ampel

"Darmstadt ist weltoffen und die Gruppe der 'LSBT*IQ' ist ein wichtiger Teil unserer Stadt", stellt Michael Kolmer klar. "Wir zeigen Flagge am Christopher Street Day, am Internationalen Tag gegen Homo-, Bi- und Transfeindlichkeit und am Jahrestag des New Yorker Stonewall-Aufstands." Zudem gebe es in der Stadt eines der bundesweit ersten queeren Zentren – in der Oetingervilla. Seit Herbst 2022 erinnere zudem ein Denkmal an die Opfer des Paragrafen 175, der Homosexualität lange unter Strafe stellte.

Die neue Ampelanlage mit den herzigen Ampelmännchen steht an der Ecke Alexanderstraße / Karolinenplatz / Cityring. Wie Kolmer verrät, sei die Wahl für diesen Standort nicht schwer gefallen: "Der Christoper Street Day geht traditionell vom Karolinenplatz aus und endet dort."

