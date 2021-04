Der 10.000-Euro-Stecker

Nachdem Dacia in den vergangenen 15 Jahren den Markt der günstigen Einstiegsmodelle in ganz Europa auf den Kopf stellte, greifen die Billigfranzosen nun das Elektrosegment an. Der elektrische City-SUV Spring kostet kaum mehr als 20.000 Euro - abzüglich der Kaufprämien eine echte Versuchung.