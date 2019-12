Kleine Autos, aber große Träume: Die Welt en miniature fasziniert auch in den Zeiten des Internets. Denn heute ist es möglich, eigene Modelle oder Dioramen einem weltweiten Publikum zu präsentieren. Die Zeitschrift "Modell Fahrzeug" hat zum 29. Mal die Auszeichnung "Modellfahrzeug des Jahres" verliehen – man spricht selbst gern von den "Modellauto-Oscars", um den Modellbausätzen etwas Hollywood-Glamour zu verleihen. Wie üblich bei den Verleihungen der Fachpresse gibt es jede Menge Sieger, weil es entsprechend viele Kategorien gibt. Ganze 22 standen zur Wahl.

Wahl von Bausätzen und Modellen

Gekürt werden die Kandidaten per Leserwahl. Eine Besonderheit hier: Die Zeitschrift beurteilt Modelle und Bausätze, so wie sie zum Kauf angeboten werden. Das ist ein ganz anderes Herangehen als auf Conventions, bei denen fertige gebaute Modelle oder Dioramen ausgezeichnet werden, bei denen die stolzen Erbauer den gekauften Bausatz meist deutlich veredelt haben.

Die Preisspanne der Sieger reicht vom Porsche 911 in seiner Ur-Form als Coupé von Schuco im Maßstab 1:87 für nur zehn Euro, bis zu 698 Euro für das Volkswagen 1303 Cabriolet von Legrand. Es wird allerdings auch im weit größeren Maßstab 1:8 zusammengebaut. Besonders spannend ist in diesem Jahr die Kombination Porsche 356 Coupés mit dem zum Auto passenden Holzbock. "Die Alu-Karossen dieses sogenannten Gmünd-Porsche wurden aus Aluminium über solch einen Holzbock gehämmert. So erzählt das Modell auch eine Geschichte aus der Porsche-Gründerzeit", so Chefredakteur Andreas A. Berse.

Strukturwandel der Branche

Unabhängig von Preisen und schönen Modellen befindet sich die Branche in einem tief greifenden Strukturwandel. Von einer weltweiten Krise kann man nicht sprechen, da der Rückgang in den "alten" Märkten weltweit durch Länder wie China ausgeglichen wird. Doch hierzulande hat die Modelbranche eine alternde Kundschaft. Nur wenige Kinder sind daran interessiert, Modelle zusammenzusetzen. Die höhere Kaufkraft der Älteren kompensiert dieses Problem in gewisser Weise. Aber dennoch stehen Hobby und Industrie vor großen Herausforderungen.