Die kleine Reise um die große Welt

Es gibt zahllose Oldtimerrallyes - in Europa und in der ganzen Welt. Doch keine der Veranstaltungen ist so wie die legendäre Mille Miglia - daran ändert auch die Corona Pandemie nichts. Das Klassikerrennen in der nördlichen Hälfte Italiens begeistert die Massen in aller Welt - und macht sich ganz nebenbei bereit für die Elektromobilität.