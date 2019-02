Was passiert, wenn sich BMW und die Outdoor-Marke North Face zusammentun? Sie bauen einen Anhänger, der sich auch in schwerem Gelände und bei extremem Wetter benutzen lässt. In den USA wurden Computeranimationen gezeigt, im Laufe des Jahres soll ein Prototyp folgen.

Neuartige Außenhaut

Der Futurelight-Anhänger wurde in der traditionellen Teardrop-Form gebaut. Besonders an ihm ist, dass seine Haut faltbar ist. An derartigen Konzepten wird regelmäßig gearbeitet. Ein faltbarer Anhänger würde es möglich machen, dass der Innenraum im entfalteten Zustand sehr groß ist und der Trailer während des Transports kompakt zusammengelegt werden kann.

BMW und North Face: Diesen Camping-Anhänger könnte auch ein E-Bike ziehen Fullscreen

Der eigentliche Clou des Modells dabei ist das robuste, neue, ultra-atmungsaktive Gewebe von TNF. Dieser Hightech-Stoff geht auf ein Konzeptfahrzeug von BMW zurück, nämlich das atemraubende Gina Light Visionary Model von 2008. Dieser Roadster nahm Abschied von der festen Karosseriehülle, er wurde mit einer beweglichen Haut aus Stretchmaterial umgeben, so konnte die Gina ihre Form verändern.

Leichtgewicht am Haken

Der Futurelight-Anhänger soll nun kein futuristischer Gestaltwandler werden. Hier wird das Material lediglich über einen Skelett-Rahmen gespannt. Dadurch wird Gewicht gespart. Sobald man den Anhänger nicht mehr benötigt, wird die Hülle platzsparend zusammengelegt.

Die extreme Atmungsaktivität des Gewebes soll einwandige Zelte möglich machen und damit den Verzicht auf ein äußeres Regenzelt. Wenn die Hülle des Zeltes aus nur einer Bahn besteht, ist eine weit effektivere Raumausnutzung möglich, als bei einer Konstruktion mit zwei Hüllen und einer großen Lüftungsschicht dazwischen.

Reguläre Produktion ist unsicher

Die geringe Größe des Trailers nährt Spekulationen, ob dieses Modell nicht auch von einem Motorrad oder einem Quad gezogen werden kann. Für ein Fahrrad sieht der Anhänger allerdings etwas zu schwer aus, denkbar wäre es aber so ein Gefährt von einem Mountainbike mit Elektromotor zu ziehen. Vor allem in Ländern, in denen nicht die strengen Leistungsbeschränkungen für E-Motoren der EU gelten, sollte das kein Problem sein.

Die drängendere Frage ist allerdings: Wird der Wagen auch in Serie gebaut? Da sind die Aussichten wohl schlecht. Tatsächlich dient das Fahrzeug wohl nur als spektakulärer Eyecatcher für den optisch unscheinbaren Stoff. The North Face sagte, dass es viele positive Reaktionen auf den Anhänger gab, aber keine Entscheidung zum Bau. Bis dahin müssten Radler auf Wohnwagen wie von Wide Path Camper zurückgreifen.

Das TNFs Futurelight-Gewebe wird noch 2019 in wasserdicht atmungsaktiver Oberbekleidung verwandt. Ab 2020 soll der Stoff im Zeltbau eingesetzt werden.