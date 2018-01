Durst ist schlimmer als Heimweh – diese Weisheit gilt auch, wenn nicht vor allem in Russland, wo es regelmäßig zu Dramen in Folge übermäßigen Alkoholkonsums kommt. Im Verwaltungsbezirk Murmansk nördlich des Polarkreises quälte einen Mann der Durst so sehr, dass er einen Panzer stahl und mit ihm die Front eines Schnapsladens eindrückte.

Dabei bewies der Dieb durchaus Sachkenntnis. Der gepanzerte Mannschaftstransporter zerstörte nicht das ganze Gebäude, er drückte lediglich die Fronttür zart ein. Danach krabbelte er aus der Luke und über den Panzer und den Schutt in den Laden hinein. Das Diebesgut war eine einzige Flasche Rotwein, die Miliz konnte sie später sicherstellen.

Überfall: Sperrstunde - Panzer rammt den Weg frei ins Schnapsgeschäft Fullscreen

Leider war der Fahrer auf dem Weg zum Laden nicht besonders fahrsicher. Fotos in einem lokalen Forum zeigen, dass er eine Spur der Verwüstung hinter sich gelassen hatte.

Den Panzer konnte der Dieb in einem Wald nahe der Stadt erbeuten. Dort residiert eine paramilitärische Trainingsgruppe. Bei ihr können sich Wehrpflichtige auf den Dienst vorbereiten – unter anderem mit einer Fahrschule für Kettenfahrzeuge. Mit dem Panzer raste er durch den Wald und kurvte dann durch die Stadt. Auf dem Weg dorthin zerstörte er einen Kleinwagen von Daewoo, bevor er in dem Lebensmittelgeschäft landete.

Minen-Stadt im Nirgendwo

Das Ganze geschah in der Stadt Apatity, eine Minen-Stadt in der Nähe von Murmansk auf der Kola-Halbinsel. Der lokale Nachrichtendienst Hibinform berichtete, dass der Mann später verhaftet wurde und keinen Widerstand leistete. Auch die Flasche soll noch unversehrt gewesen sein. Sein Problem war wohl, dass kein Geschäft in der Kleinstadt in den frühen Morgenstunden Alkohol verkaufen darf. "Also, dieser Typ hat einen Panzer gestohlen und fuhr damit in ein Geschäft, um seine Vorräte aufzufüllen", kommentierte ein User, der das Spektakel gefilmt hatte.

Der Dieb scheint ein notorischer Liebhaber schweren Geräts zu sein. Denn das war nicht seine erste Spritztour. Wenige Tage zuvor stahl er einen schweren Kamaz-Allrad-Lkw. Auch mit dem Kamaz wurde er erwischt. Nun wartet er auf seine Verhandlung.