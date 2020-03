Im Sommer letzten Jahres brachen die E-Scooter über Deutschland herein. Nachdem in Berlin im Eiltempo der gesetzliche Rahmen geschaffen wurde, standen am 15. Juni die Scooter am Straßenrand. Ganz Deutschland war in heller Aufregung, dabei wurde keineswegs das ganze Land von Scootern überrollt, genau genommen standen sie nur in den Citybereichen einer Handvoll Großstädte.

Die veröffentliche Meinung war überwiegend kritisch. Unfallgefahren wurden beschworen, das Parkchaos beklagt und die Nachhaltigkeit der kleinen Elektroroller bezweifelt. Der Kunde teilte diese Einschätzung nicht. Die Scooter kamen an, trotz der relativ hohen Fahrpreise. Wer insgeheim gehofft hat, dass der "Scooter-Irrsinn" sich legen würde, wird 2020 enttäuscht. Da ist sich Patrick Studener, Europa-Chef von Bird, sicher. Das US-Unternehmen zählt zu den Pionieren der Branche, hat einen Wert von über zwei Milliarden US-Dollar, ist in über 140 Städten aktiv und eine etwas andere Philosophie als manche Mitbewerber.

Bird entwickelt eigene Scooter

Bird verleiht nicht nur E-Scooter, Bird baut und entwickelt eigene Geräte: "Unser Ziel ist es, die besten Scooter auf der Welt herzustellen", sagt der Europa-Chef von Bird im Gespräch mit dem stern. An diesem Ziel würden über 100 Ingenieure arbeiten. "Wir haben mit gekauften Scootern angefangen. Die waren nicht für den Verleih konstruiert und sind entsprechend schnell kaputt gegangen." Danach wurden der Bird One und Two entwickelt und in den Dienst gestellt. Bird Three und Four werden wohl folgen.

"Wir hören nicht auf zu entwickeln. Wir glauben daran, dass die Sicherheit und die Zuverlässigkeit der Scooter Schlüsselfaktoren für den Erfolg sind." Auf Dauer würde der Kunde die bessere Qualität der Geräte spüren und von allein zu den Anbietern wechseln, die den besten Standard bieten, ist sich Studener sicher. Dabei wird Bird nicht bei den E-Scootern stehen bleiben. Die Firma hat bereits den Cruiser entwickelt - ein kleines, zweisitziges Elektromoped für Strecken, die mit dem Scooter zu lang sind.

Von einem "business as usual" könne in Deutschland keine Rede sein. "Wir haben erst eine halbe Saison hinter uns. Vor allem die Städte haben noch viele Fragen, die wir beantworten müssen." Neben der Sicherheit und der Qualität der Verleihgeräte wird die Zusammenarbeit mit den Kommunen entscheidend dafür sein, welche Firmen bestehen und welche Firmen untergehen. "Keine Stadt will auf Dauer Dutzenden von Anbietern haben. Die Städte werden nur denen eine Konzession erteilen, die gut mit ihnen zusammenarbeiten."

Weniger Autos bedeuten auch mehr E-Scooter

Der Geist der Zeit spricht für die Scooter. "Jeder Bürgermeister, mit dem ich gesprochen habe, geht davon aus, dass es weniger Autoverkehr in den Städten geben soll." Firmen, die Scooter oder andere kleine Elektrofahrzeuge vermieten, übernehmen einen Teil des Verkehrsmix. Viele Städte ziehen mit und bauen Autoparkplätze in Abstellflächen für Shared Mobility um. Allein im Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg sollen insgesamt 500 Kfz-Stellplätze entfallen, auf den Flächen soll Platz für E-Scooter und Leihräder geschaffen werden.

Für die Kommunen haben die E-Scooter und andere Verleihgeräte einen unschätzbaren Vorteil: Anders als neue Bahnstrecken und Busrouten belasten sie das Stadtsäckel nicht. Die Branche kommt ohne Subventionen aus. Das wirtschaftliche Risiko tragen allein die Firmen. Die Einführung ist praktisch über Nacht möglich, Bau und Planung einer Straßenbahnlinie dauert dagegen Jahre.

Ende Januar 2020 hat Bird die Berliner Firma Circ gekauft, um im europäischen Markt den Konkurrenten Lime abzuhängen. Diese Art von Verdrängungswettbewerb war zu erwarten. Überraschender ist das Franchise-Modell, das Bird Ende 2019 vorgestellt hat. Lokale Unternehmen können die Scooter von Bird zum Selbstkostenpreis kaufen, die Expertise, die Software und Know-how der weltweit agierenden Firma nutzen und müssen als Bezahlung einen Teil der Einnahmen abführen. "Für uns ergibt das Modell total Sinn. Wir sind ja nicht nur ein Internet-Start-up, sondern entwickeln und warten echte Hardware in echten Städten."

Turbo-Modell der Expansion

Das Franchisemodell soll es möglich machen, schnell in sehr vielen Städten Fuß zu fassen, ohne immer mehr Geld bei der Expansion zu verbrennen. Aber es gibt auch andere Faktoren. "Wir glauben, dass der direkte Kontakt zu Städten entscheidend ist. In Japan wird das ein Japaner besser hinbekommen, als jemand wie ich. Jemand, der Englisch mit einem lustigen österreichischen Akzent spricht." Und so geraten auch kleinere Kommunen ins Visier der E-Scooter. "Das muss nicht immer Berlin oder Paris sein. Ein Beispiel: Jemand der einen Fahrradverleih in einer Stadt wie Wiesbaden betreibt. Der kennt seine Stadt, weiß über die Entscheidungswege Bescheid und der könnte auch E-Scooter verleihen und mit hundert Birds anfangen."

In der Saison 2020 soll das Scooter-Fahren alltäglicher werden. Der E-Scooter soll nicht nur für Städtereisen und besondere Gelegenheiten genutzt werden, sondern ein alltäglicher Begleiter werden - so hofft es zumindest Studener. "Wenn jemand im Moment zweimal am Tag einen Scooter leiht, ist das auf Dauer nicht billig. Wir arbeiten intensiv an neuen, attraktiven Preismodellen für unsere Kunden. So wie im öffentlichen Nahverkehr in Deutschland. Mit einer Monatskarte zahlt man für die einzelne Fahrt auch weniger, als wenn man ein Einzelticket löst."

Die Scooter-Welle beginnt also erst zu rollen.

Lesen Sie hierzu:

Drei Monate E-Scooter: Schwere Unfälle, betrunkene Fahrer - und wenig umweltfreundlich

Mein 25 Kilometer-Trip mit dem E-Scooter durch die "Verkehrshölle" – viel Lärm um nichts

Wenn die E-Scooter schlafen gehen - Auf Spritztour mit einem "Hunter"

E-Scooter in den Städten: Warum es keine Roller-Müllberge geben wird

Europa-Chef von Bird: "In Deutschland denken viele Autofahrer, die Fahrbahn gehöre ihnen allein"