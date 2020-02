Eisgekühlt und heiß begehrt

Das Auto hat es derzeit alles andere als leicht. Viele wollen das Auto aus Innenstädten verbannen, Tempolimits einführen und die politisch gewollten Elektromobile machen das Thema automobile Emotionen nicht einfacher. Schön, wenn es rund um das einst so geliebte Automobil auch noch entspannte Fanveranstaltungen für die ganze Familie gibt. Bestes Beispiel: das GP Ice Race in Zell am See. Nirgends sieht man besser, wie groß die Lust auf das Automobil noch ist.