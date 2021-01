Neues Herz

Die Elektromobilität bedeutet nicht das Aus für automobile Klassiker. Ganz im Gegenteil, unter lieb gewonnenen Silhouetten schlägt jetzt ein Herz, das mit Strom angetrieben wird.

Moderne Elektroautos schauen aus wie ausgiebig gelutschte Nimm 2 Bonbons. Vor allem, wenn die Stromer noch in effektheischenden bunten Farben daherkommen, fragt man unweigerlich "Zitrone oder Orange?". Hauptgrund für diese runden Formen ist das Diktat der Aerodynamik. Je weniger Luftwiderstand, desto größer die Reichweite. Angesichts dieser designtechnischen politischen Korrektheit wünschen sich nicht wenige etwas mehr Individualität. Am besten wäre doch ein Klassiker mit moderner Technik, der durch und durch im neuen Glanz erstrahlt.

Lunaz Design elektrifiziert den Range Rover Series I

Kein Problem. Was darf es denn sein? Vielleicht ein Range Rover Series I? Kein Problem. Lunaz Design setzt den klassischen Geländewagen unter Strom. Über die technischen Details schweigen sich die Briten, die in der unmittelbaren Nähe zur Rennstrecke von Silverstone beheimatet sind, noch aus, aber für rund 272.000 Euro kann man sich den E-Range in die Garage stellen. Die Tüftler begnügen sich nicht damit, nur eine Batterie und eine E-Maschine unter die kantige Karosserie zu packen, sondern statten den Range Rover auch mit allerlei modernen Details aus: darunter eine Klimaanlage, einen Wifi-Hotspot und natürlich eine GPS-basierte Klimaanlage. Um die Qualität sicherzustellen, wird die Karosserie komplett entkleidet und auf Vordermann gebracht. Wer klassische britische Pkws bevorzugt, wird bei Lunaz Design ebenfalls fündig. Im Portfolio befinden sich auch ein elektrischer Jaguar MK120 oder ein elektrischer Rolls-Royce Phantom.

Ein ähnliches Konzept verfolgt Voitures Extravert. Die Niederländer machen dem Porsche 911 (G-Modell) elektrische Beine. Für diese Wahl kann man die Techniker aus dem Nachbarland nur beglückwünschen. Denn diese Baureihe des Neunelfers gilt nach wie vor als eine der gelungensten und in so einen Porsche steigt man doch gerne ein. Derartige Emotionen zu wecken, tut sich der Taycan schwer. Damit man nicht gleich wieder aussteigen muss, soll der Elektro-Klassiksportler bis zu 400 Kilometer weit kommen. Trotz der Akkus wiegt der E-Neunelfer nur 1.395 Kilogramm und schafft den Standardsprint von null auf 100 km/h in weniger als sechs Sekunden. Also werden sich die anderen Verkehrsteilnehmer nicht ausschütten vor Lachen, wenn man mit diesem Auto an der Ampel losfährt, zumal dieser 911er bis zu 180 km/h schnell sein soll. Damit der 911er auch dementsprechend um die Ecken pfeift, wird das Fahrwerk dementsprechend angepasst. Allerdings hat so viel Elektro-Spaß mit 299.000 Euro auch seinen Preis. Dafür gibt es dann so zeitgenössische Details wie eine Servolenkung, eine Sitzheizung, ein Wifi-Hotspot und sogar eine Sitzheizung an Bord.

Wenn man in der Porsche-Geschichte etwas zurückgeht, stößt man unweigerlich auf den VW Käfer. In der Verbrennungsmotor-Welt ist das Konzept der beiden Fahrzeuge auch ähnlich: Boxer-Motor hinten und Heckantrieb. Also gibt es die Kugel aus Wolfsburg auch elektrisch. Volkswagen hat seinen Segen für den Elektro-Klassiker gegeben. Das bedeutet aber auch, dass aus dem e-Käfer kein rollender Kugelblitz wird. Deswegen hat der Motor standesgemäße 60 kW / 82 PS sowie ein Drehmoment von 190 Newtonmeter. Da der Elektro-VW lediglich 1.280 Kilogramm wiegt, sind 80 km/h nach etwa acht Sekunden erreicht und immerhin 150 km/h drin. Dieses Retro-Vergnügen als Cabrio ist mit etwa 99.000 Euro nicht ganz billig. Volkswagen Group Components plant schon den nächsten Coup - einen elektrischen Klassik-Bulli.

Unlängst haben viele die Neuauflage des Ford Broncos gefeiert. Aber der wahre Jakob ist und bleibt doch der Klassiker. Das sagten sich auch die Frauen und Männer von Zero Labs und nahmen sich den Ur-Bronco vor. Nur dass in diesem Wildpferd ein elektrisches Herz schlägt. Die Kalifornier von Zero Labs haben es sich nämlich zur Aufgabe gemacht, klassische Geländewagen auf eine neue Basis zu stellen. Also leistet der Motor bis zu 441 kW / 600 PS und die Batterie hat maximal 100 kWh. Damit sind Reichweiten von mindestens 380 Kilometern drin. Anders als andere Elektroautomobil-Macher will die Technikschmiede aus Los Angeles nicht das schnellste und brachialste Auto bauen, sondern eines, mit dem es Spaß macht, zu cruisen. Der Preis für den E-Bronco: mindestens 185.000 Euro. Genauso viel wie das andere Zero Labs-Projekt: ein klassischer Land Rover E-Defender. Damit schließt sich der Kreis.