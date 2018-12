Nach Tesla und SpaceX will der US-amerikanische Unternehmer Elon Musk mit einem neuen Projekt punkten. Mit seiner Firma "The Boring Company" baut Musk gerade an einem Testtunnel-System in Los Angeles. Das Projekt hatte er immer wieder mit Bilder und kurzen Video auf seinen Social Media Kanälen beworben. Am Dienstag stellte der Unternehmer den Tunnel vor. Laut Angaben der Firma soll der Testtunnel für die weitere Entwicklung von Transportsystemen in den Tunneln genutzt werden. Musk will ein Tunnelsystem unter US-Metropolen bauen, in dem fahrerlose Fahrzeuge Passagiere von A nach B bringen. Musk hatte Ende 2016 bekanntgegeben das Projekt zu starten, damals hatte er gesagt, der Verkehr mache ihn verrückt und er wolle eine Bohrmaschine entwickeln und zu graben beginnen. Bei der Präsentation wurde jetzt ein modifizierter Tesla-Wagen in den rund drei Kilometer langen Tunnel geschickt. Musk sagte bei der Präsentation, für einen Tunnelabschnitt von rund 1,5 km brauche man derzeit rund ein Jahr. Den weiteren Ausbau eines Tunnelsystem ließ der Milliardär offen, er hoffe aber, dass weitere Abschnitte vor der Olympiade 2028 fertiggestellt werden können.