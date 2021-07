Auf fünf Zylindern

Die Spanier müssen einen guten Draht nach Ingolstadt haben. So ließe sich erklären, dass Cupra Audis Schmuckstück mit fünf Zylindern in sein SUV-Coupé Formentor einbauen darf.

Wayne Griffiths platzt fast vor Freude. Dem Cupra-Chef ist gelungen, was andere Konzernmarken vergeblich versucht haben - inklusive Volkswagen. Die Spanier haben Audi dessen hochgelobten Fünfzylinder aus dem Fertigungsregal geleiert. Bei Audi treibt der 2,5-Liter-Fünfzylinder-Turbobenziner RS3, RS Q3 und TT RS an und liefert dabei satte 400 PS ab. Soviel darf es zumindest offiziell in dem Cupra Formentor VZ5 nicht sein - aber Griffiths breites Grinsen wird noch breiter, wenn er hoch und heilig versichert, in dem Cupra liefere das Aggregat nur 390 PS und halte sich damit an die Hackordnung im Konzern.

Für den kleinen, aber feinen Unterschied sorgt auch, dass der Formentor VZ5 bei 250 km/h abgeriegelt wird, der Audi jedoch bis 280 km/h darf - beide könnten ohne Begrenzer spürbar mehr. Aber immerhin gibt es mit 480 Nm maximalem Drehmoment dann wieder Gleichstand zwischen Audi und Cupra. Und die 4,2 Sekunden, in denen der 4,45 Meter lange Cupra aus dem Stand auf 100 spurtet, fühlen sich so schnell an, wie es klingt.

Es ist aber nicht nur der Motor, der den Top-Formentor zu einem aggressiven SUV-Coupé macht. Die Karosserie liegt zehn Millimeter tiefer als bei seinen Brüdern. In den Radkästen rollen 20-Zoll-Felgen im Cupra-Design. Die vierflutige Abgasanlage mit ihren schräg übereinander angeordneten bronzenen Endrohren sorgt akustisch dafür, dass die unbändige Kraft rüber kommt. Das steifere Setup für die adaptiven Dämpfer, die angenehm direkte Lenkung, der Allradantrieb und die knackig zupackende 18-Zoll-Bremsanlage mit ihren Sechs-Kolben-Sätteln machen ein agiles und sportliches Fahren zur reinen Lust.

Für "Lust" sorgt auch der einstellbare Drift-Mode, der den Formentor VZ5 in allen Querlagen über leere Parkplätze schliddern lässt. Via Knopfdruck am Lenkrad lassen sich sechs Fahrmodi einstellen - am eindrucksvollsten der Cupra-Modus. Darin wird die Progressivlenkung noch straffer, die Beschleunigung kommt noch giftiger rüber und der Formentor rollt noch härter ab. Das Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe arbeitet stringent und ohne Unterbrechungen des Kraftflusses - beim schnellen Herunterschalten akustisch schön mit Zwischengas.

Von Audi stammt neben dem Motor auch das Torque-Splitting-System. Dessen Aufgabe ist es, dir Antriebskraft nicht nur variabel zwischen den Achsen zu verteilen, sondern sie möglichst optimal auf die Seite zu verschieben, auf der sie am wirkungsvollsten zum Vortrieb genutzt werden kann. Torque Splitting sorgt dafür, dass der Formentor auch in extremen Fahrsituationen und auf rutschigem Untergrund gut beherrschbar bleibt.

Der Formentor basiert auf dem modularen Querbaukasten des VW-Konzerns, auf dem auch der VW Tiguan oder der Seat Ateca aufbauen. Doch darüber hinaus ist der Formentor das erste Modell der noch jungen Marke, das komplett eigenständig und nicht aus einer Seat-Modellreihe heraus entwickelt wurde. Die Front mit dem bronzenen Cupra-Logo vorneweg ist durchstrukturiert, die Motorhaube neu gestaltet, die Kotflügel sind weit ausgestellt. Auf Farben und Materialanmutung haben die Designer besonders viel Wert gelegt. Brav ist anders.

Innen bietet das SUV-Coupé trotz der nach hinten abfallenden Dachlinie erstaunlich viel Platz. Die neuen Schalensitze vorne bieten ausgezeichneten Seitenhalt - selbst, wenn man mal besonders schnell auf der Rennstrecke unterwegs ist. Das 10,25 Zoll große Digitalinstrument direkt vor dem Fahrer ist zum einen konfigurierbar, ändert sein Erscheinungsbild allerdings auch je nach Fahrmodus. In der Mitte des Armaturenbretts sitzt der zwölf Zoll große Touchscreen für Navi, Entertainment und Fahrzeug-Einstellungen. Die Bedienung ist nicht gerade intuitiv und gerät schnell zu einer einzigen Fummelei. Ach ja: In den Laderaum passen 450 Liter.

Über die Preise für den Formentor VZ5 schweigt sich Cupra noch aus. Der kleine Bruder mit 310 PS jedenfalls kostet 45.090 Euro. Der Fünfzylinder könnte also problemlos auf 60.000 Euro kommen, wenn er im letzten Quartal 2021 auf den Markt kommt. Klar ist bisher immerhin: Mehr als 7.000 Stück sollen nicht gebaut werden.