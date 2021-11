Auf der Überholspur

Seit über 40 Jahren ist der Fiat Ducato eine fahrende Legende unter den Kleinlastwagen. Güter und Personen auf dem schnellsten Wege von A nach B bringen ist das Tagesgeschäft des variablen Transporters, der sich nun moderner denn je präsentiert.

Die einen lieben ihn - die anderen ärgert er kolossal. Auf der linken Autobahnspur ist der Fiat Ducato eine feste Größe und lässt sich auch von vielen PKW nicht abschütteln. Bei Kurierfahrern in Europa ist der Konkurrent von Sprinter und Transit beliebter denn je - die Fuhrparkbesitzer lieben ihn wegen seiner variablen Einsatzmöglichkeiten und der geringen Unterhaltskosten. Und dann sind da noch die Wohnmobilfans - die kennen den Fiat Ducato ebenfalls bestens, denn kein Fahrgestell mit Führerstand ist bei den Wohnmobilbauern beliebter als der Norditaliener. Sein Marktanteil liegt dort bei spektakulären 75 Prozent. So können die Fahrgestell-Varianten in rund 600 unterschiedlichen Versionen konfiguriert werden. Dabei ist der Ducato längst nicht allein in Europa unterwegs, denn im Laufe der Jahre hat der Fiat Ducato aus Europa seinen Weg nach Russland, Lateinamerika, den Nahen Osten und Australien gefunden. Heute wird er weltweit in über 80 Ländern verkauft, mittlerweile auch in Nordamerika, wo er sich seit dem letzten Jahr als Ram Promaster einen Namen macht.

Wer mit dem Fiat Ducato einmal unterwegs war weiß, was seine Fans an ihm haben. Bereits die 140-PS-Dieselvariante ist kraftvoll unterwegs und für den Alltagseinsatz gut motorisiert. Wer mehr Leistung will, kann noch auf 160 oder 180 PS nach oben klettern; muss anders als bei der Konkurrenz jedoch aktuell auf eine Allradversion verzichten. Dafür ist man mit dem 2,2 Liter großen Commonrail-Diesel gut motorisiert. 103 kW / 140 PS und ein maximales Drehmoment von 380 Nm sorgen für kraftvollen Durchzug bis zur 150-km/h-Marke. Die Neungang-Automatik ist dabei deutlich zeitgemäßer als die Basisvariante, die an eine Sechsgang-Handschaltung gekoppelt ist. Der Normverbrauch des knapp 1,9 Tonnen schweren Kastenwagens mit Sitzanlage und normalem Radstand: 8,4 Liter Diesel auf 100 Kilometer. Berücksichtigt man alle lieferbaren Versionen von Karosserien, Motoren und Radständen, stehen mehr als 10.000 Varianten als Kastenwagen, für den Personentransport sowie als Basis für Aufbauten zur Wahl. Allein als Kastenwagen umfasst die Palette acht unterschiedliche Modelle in vier Radständen und drei Aufbauhöhen mit einem Ladevermögen zwischen acht und 17 Kubikmetern. Fahrgestelle mit und ohne Kabine werden in sieben verschiedenen Längen gefertigt.

Mit der jüngsten Modellpflege hat der Ducato wieder zahlreiche Ausstattungsdetails bekommen, die bisher in erster Linie bei den PKW zu Hause waren. Der Grund liegt nicht nur in den Fuhrparks der Betriebe von Klempnern, Installateuren, Kurierfahrern oder Lieferdiensten, sondern insbesondere bei den Campingfans. Der Trend zur Wohnung auf Rädern ist ungebrochen und die Nachfrage nach Wohnmobilen größer denn je. Viele Nutzer kommen mit den Erwartungen der eigenen PKW in den Führerstand des Freizeit-Ducatos und können die sich nun über eine verbesserte Navigation, animinierte Digitalinstrumente oder Details wie Apple Carplay oder Android Auto freuen, die sich auf einem zehn Zoll großen Touchbildschirm bedienen lassen. Zeitgemäßer denn je: die serienmäßigen LED-Scheinwerfer.

Mittlerweile braucht man Dank Keyless Go weder zum Öffnen der Kabinen- oder Laderaumtüren noch zum Starten des Ducatos einen Schlüssel, die Feststellbremse arbeitet anders als bei der Elektroversion des Lademeisters komfortabel elektrisch und über die doppelten USB-A- und USB-C-Anschlüsse kann im Ducato alles geladen werden, das nicht über die 230-Volt-Stockdose mit Energie versorgt wird. Im Winter garantiert eine beheizte Windschutzscheibe, dass der Eiskratzer in der Türverkleidung stecken bleiben kann und wer seinen Ducato besonders einfach be- oder entladen will, freut sich über die variable Luftfederung mit Ladekantenabsenkung. Die Ausstattungspakete für den neuen Ducato bieten mit den Konfigurationen Entry, Business Plus und Lounge maximale Möglichkeiten zur Individualisierung. Nachgelegt hat der neue Fiat Ducato insbesondere auch bei Assistenzsystemen.

Das Preisspektrum ist ebenso gigantisch wie die Zahl an Karosserie- und Ausstattungsvarianten. Basismodell ist der 120 PS starke Ducato Kastenwagen mit drei Metern Radstand und 905 Kilogramm Nutzlast für 34.140 Euro. Der Fiat Ducato 140 Multijet als verglaster Lang-Kombi mit 3,45 Metern Radstand und Neungangautomatik mindestens 46.302 Euro. Sinnvolle Extras sind das Ausstattungspaket Lounge für 3.570 Euro, das unter anderem Klimaautomatik, Zehn-Zoll-Navigationssystem, Keyless-Go, elektrische Parkbremse und digitale Instrumente bietet. Und wer will - seit kurzem gibt es den Fiat auch als elektrischen Ducato. Mit zwei Batteriegrößen.