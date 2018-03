Das ganze Netz spottete, als Dorothee Bär die Vision des "fliegenden Taxis" beschwörte. Doch vermutlich dürfte Bär in einigen Jahren recht behalten und es wird sich herausstellen, dass die Spötter von heute daneben lagen. Die Digitalkompetenz von Dorothee Bär muss sich noch beweisen, aber an das Flugauto glauben auch Größen wie Google-Gründer Larry Page.



Seine neuseeländische Firma Kitty Hawk zeigte erst vor wenigen Tagen ein neu entwickeltes Lufttaxi mit dem Namen Cora. Geleitet wird die Firma von Sebastian Thrun. Thrun hat Google X mitbegründet und dort unter anderem die Entwicklung des selbstfahrenden Autos geleitet. Flugtaxi Cora kann alles, wovon Bär schwärmt: Es besitzt eine Spannweite von elf Metern, fliegt ohne Piloten in einer Höhe von 150 bis 1000 Metern. Dabei ist Cora nicht langsam: Das Taxi kann 180 km/h erreichen und die Akkus sollen für 100 Kilometer reichen. Testflüge haben bereits stattgefunden.

"Wir werden in die dritte Dimension gehen"

Cora soll nicht an Privatkunden verkauft werden, sondern nur Fluglinien und Flugdiensten angeboten werden. "In Neuseeland wissen wir, dass wir nicht dieselben alten Ansätze nutzen können, um unsere zukünftigen Herausforderungen zu bewältigen", sagte Dr. Peter Crabtree vom neuseeländischen Ministerium für Wirtschaft, Innovation und Beschäftigung, "wir sehen das Potenzial als nachhaltige, effiziente und transformative Technologie, die das Leben der Menschen bereichern kann, nicht nur in Neuseeland, sondern letztlich in der ganzen Welt."

Auch Wilko Stark, bei Mercedes für die Zukunftsthemen verantwortlich, sieht die Entwicklung kommen. "Wir werden in die dritte Dimension gehen", ist er sich sicher, "wir haben den Volocopter in Dubai bereits erfolgreich getestet." Daimler ist an dem Start-up-Unternehmen Volocopter beteiligt. Als Flugtaxi sind die Modelle Volocopter 2X und 4X mit jeweils 18 Rotoren in Planung; den Warentransport soll eine Cargodrohne erledigen.



Der Großaktionär von Daimler - Geely aus China - hat bereits den Flugauto-Pionier Terrafugia gekauft. Terrafugia hat bereits eine Reihe von seriennahen Flugautos vorgestellt. Mit dem Know How und den finanziellen Mitteln von Geely soll der Durchbruch zur Serienfertigung gelingen. Derzeit arbeitet Terrafugia am hybriden TF-X, der im bis zu 320 km/h schnellen Flugbetrieb von einem Verbrennungsmotor angetrieben wird, während Start und Landung rein elektrisch geschehen. TF-X soll eine maximale Reichweite von 800 Kilometern erreichen.



Großindustrie am Start

Nicht nur Daimler, auch der Volkswagen-Konzern will in die Luft. Auf dem Genfer Autosalon zeigte Tochterfirma Italdesign ein gemeinsam mit Airbus und Audi entwickeltes zweisitziges Drohnenkonzept unter dem Namen Pop Up Next. Dieses Fahrzeug kann auf vier Rädern unterwegs sein, mit einem Propelleraufsatz verwandelt es in einen Mini-Hubschrauber für die Innenstadt. Hier beträgt die Reichweite nur 50 km/h. Neben den großen Namen tummelt sich eine Vielzahl kleinerer Firmen mit Prototypen auf diesem Gebiet.



Technisch steht das Flugtaxi vor dem Durchbruch, denn die größten Schwierigkeiten wurden bereits überwunden. Woran es allerdings mangelt sind die rechtlichen Rahmenbedingungen. Die halten Flugtaxis wirklich auf dem Boden. Vermutlich wird Deutschland auch mit Dorothee Bär im Kanzleramt nicht zu den Vorreitern gehören. Blickt man aber auf die Welt, wird das Genehmigungsproblem in wenigen Jahren gelöst sein. In Millionenmetropolen wie New York, Los Angeles, Tokio, Singapur, Peking, Delhi oder Schanghai dürften dann Citycopter Teil des Verkehrs werden. Allerdings werden vermutlich nur die Reichen so dem Stau am Boden entkommen können. Denn kein Hersteller verspricht, dass die dritte Dimension billig zu haben sein wird.