Das aufklappbare Camping-Home passt in eine Kiste und kann mit einem Pick-up transportiert werden. Entfaltet entsteht eine Kabine für die Wildnis. Die kantigen Carbon-Wände nehmen das Design des Cybertrucks auf.

Noch gibt es den Cybertruck nicht zu kaufen. Auch wenn Tesla die Markteinführung immer wieder verschiebt, hat wohl kaum ein Modell der Firma soviel Aufmerksamkeit hervorgerufen wie der Cybertruck. Bei den anderen Tesla-Modellen war die Technik revolutionär, das Außendesign gelungen, blieb aber doch im Rahmen der Konventionen. Der kantige Cybertruck hat das Aussehen eines Pick-ups so stark verändert, wie es seit den 1950er-Jahren nicht geschehen ist.

Nun haben Industriedesigner und Ingenieure aus Kalifornien das passende Camping-Zubehör für den Cybertruck vorgestellt. Der FORM-Camper ist auf seine Art genauso so revolutionär wie der Cybertruck selbst.

Vielseitiger als ein Wohnmobil

"Unser Team aus Kalifornien begann seine Reise zum Bau von FORM vor einigen Jahren, als wir einen Sprinter kauften, um ihn in ein Wohnmobil zu verwandeln ", heißt es auf der Seite. "Dieser Prozess gab uns einen Einblick in die großartigen Möglichkeiten eines Wohnmobils. Doch Sprinter-Wohnmobile kosten im Allgemeinen weit über sechsstellige Summen. Wenn Sie nicht in ihrem Van dauerhaft leben, werden die meisten ihn am Ende nur begrenzt nutzen. Das hat uns auf die Idee gebracht, das Camper-Erlebnis flexibler und angenehmer zu gestalten."

FORM basiert auf der Idee eines Aufklappzeltes – das es schon lange gibt. In einem Anhänger befindet sich eine Kochstelle, Raum für Zubehör und ein Zelt. Wird es aufgestellt, baut sich das Zelt um einen zentralen Tisch – den Anhänger – auf, zusammengelegt verschwindet alles wieder in dem Karren.

Leicht und doch fest

FORM bringt das Konzept in die Zukunft. Das ganze Camping-Home besteht zusammengelegt aus einer Kiste, die auf das "Bett" – die Ladefläche – eines Pick-ups passt. Hinten schaut sie über die Ladefläche und wird durch einen Bügel auf der Anhängerkupplung abgestützt. Anstatt einer Zeltwand besteht die Hülle aus einem Wabenmaterial aus Aluminium, das von außen mit Carbon beschichtet ist. So erreicht man eine gute Dämmung bei geringem Gewicht. Aufgebaut erinnert FORM wegen der starren Flächen mehr an ein Häuschen als an ein Zelt.

Fläche wie ein großer Wohnwagen

Das Ganze ist kunstgerecht zusammengefaltet. Entpackt verwandelt sich die Box in ein Mobil-Home mit immerhin 18 Quadratmetern Fläche. Das ist mehr als ein großer Wohnwagen in Europa bereistellt. Es gibt einen Wohnbereich, eine flexible Innen- bzw. Außenküche und ein Bad. Das zweiteilige große Bett hat eine bequeme Memory-Foam-Matratze. Unter dem Bett befinden sich 700 Liter Stauraum. Eine Heizung sorgt für behagliche Wärme. Ein spezieller Wasserfilter solle helfen, das Wasser aufzubereiten und mehrfach zu verwenden. Die ganze Box wiegt nur 453 Kilogramm. Die Solarzellen auf dem Dach können 400 Watt Strom erzeugen.

Man bekommt FORM als einen kompletten Wohnwagen, der sich auf die Ladefläche packen kann. Einmal aufgestellt, bleibt der Truck weiter mobil, denn der Klapp-Camper bleibt auch ohne Fahrzeug stabil.

Quelle: FORM