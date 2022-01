Alte Führerscheine müssen nach und nach durch die neuen EU-Varianten ersetzt werden. Für manche Jahrgänge läuft die Frist dazu schon in den nächsten Tagen ab.

Kennen Sie noch den alten Führerschein aus diesem grün-gräulichen Papier? Sein Spitzname "Lappen" kommt nicht von ungefähr. Wer noch mit einem solchen Exemplar Auto fährt, sollte sich demnächst um den Umtausch kümmern, einige dieser alten Führerscheine müssen aufgrund einer EU-Richtlinie sogar schon in den nächsten Tagen umgetauscht werden.

Konkret betroffen sind aktuell die Geburtenjahrgänge 1953 bis 1958. Sie müssen dem Umtausch bis zum 19. Januar 2022 erledigt haben. Darauf weisen unter anderem städtische Behörden in Deutschland und auch der ADAC hin. Wer die Frist verstreichen lässt, riskiert ein Verwarngeld von zehn Euro.

Ohne Umtausch des alten Führerscheins droht ein Bußgeld

Eine kleine Schonfrist gibt es aber laut dem Autofahrerclub: Da es bei der Beantragung wegen der Corona-Pandemie zu langen Wartezeiten und Verzögerungen kommen kann, sollen bis 19. Juli 2022 keine Bußgelder verhängt werden, schreibt der ADAC auf seiner Website.

Die über 60-jährigen Autofahrer gehören damit zu den ersten Gruppen, für die der Umtausch ansteht, der letztendlich die meisten Autofahrer in Deutschland betrifft: Bis 2033 müssen alle Führerscheine, die vor 2013 ausgestellt wurden, durch ein EU-einheitliches fälschungssicheres Dokument im Scheckkarten-Format ersetzt werden, also auch beispielsweise die rosafarbenen Nachfolger der berühmten "Lappen" und sogar einige neuere Führerscheine, die als Plastik-Karten ausgegeben wurden. Für Motorradführerscheine (Klasse A) gelten übrigens dieselben Regeln und Umtauschfristen wie bei der Fahrerlaubnis für Pkw.

Aus der jetzt betroffenen Ü-60-Altersgruppe hat sich offenbar eine ganze Reihe von Bürgern noch nicht um den Umtausch gekümmert: Laut einer Recherche der Deutschen Presse-Agentur erwarten viele Städte in den kommenden Wochen einen regelrechten Ansturm von Autofahrern, die ihre alten Führerscheine durch neue Karten ersetzen lassen möchten.

Einheitliche Führerscheine in der gesamten EU

Der Bundesrat hatte 2019 hatte den obligatorischen Führerschein-Umtausch beschlossen. Damit sollen alle diese Dokumente in der Europäischen Union einheitlich und fälschungssicher werden. Umgetauscht werden muss die Fahrerlaubnis in der örtlichen Führerscheinstelle. Die Kosten dafür belaufen sich auf etwa 30 Euro plus Versand. Zudem ist ein biometrisches Passfoto erforderlich.

Die nächsten Jahrgänge können sich schon einmal die Fristen vormerken. Autofahrer, die älter sind als 69 Jahre, bilden eine Ausnahme – sie haben eine längere Frist.

Geburtsjahrgang Frist zum Umtausch des Führerscheins Vor 1953 bis 19. Januar 2033 1959 bis 1964 bis 19. Januar 2023 1965 bis 1970 bis 19. Januar 2024 1971 oder später bis 19. Januar 2025

Wer einen Führerschein hat, der nach dem 1. Januar 1999 und vor 2013 ausgestellt wurde, der also ein Scheckkarten-Format hat, muss diese Fristen beachten.

Ausstellungsdatum Frist zum Umtausch des Führerscheins 1999 bis 2001 bis 19. Januar 2026 2002 bis 2004 bis 19. Januar 2027 2005 bis 2007 bis 19. Januar 2028 2008 bis 19. Januar 2029 2009 bis 19. Januar 2030 2010 bis 19. Januar 2031 2011 bis 19. Januar 2032 2012 bis 18. Januar 2013 bis 19. Januar 2033

Der ADAC bietet auf seiner Website einen Service dazu an; hier kann man genau nachsehen, wann welcher Führerschein ausgetauscht werden muss.

Quellen: ADAC, "Allgäuer Zeitung", NDR, Hamburg.de

Sehen Sie im Video: Viele Führerscheine verlieren bald ihre Gültigkeit. 43 Millionen Auto- und Motorradfahrer sind davon betroffen. Erfahren Sie im Video, bis wann Sie ihr Dokument ausgetauscht haben müssen.