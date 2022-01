In den USA drehte sich elektrisch betrachtet alles lange Jahre nur um Tesla. Doch jetzt holt die Konkurrenz zu einem gigantischen Gegenschlag aus - mit gewaltigen Pick Ups - natürlich elektrisch angetrieben. Weil Tesla gerade bei seinem Cybertruck patzt.

Zum wiederholten Male musste Tesla-CEO Elon Musk seinen bereits vor mehr als zwei Jahren vorgestellten Elektro-Pick-Up im vergangenen Herbst nochmals nach hinten verschieben. Der Autobauer aus Kalifornien, jüngst nach Austin / Texas umgezogen, kommt mit seinem futuristisch gestylten Cybertruck nicht so recht nach. Das nimmt die nationale Konkurrenz mit viel Wohlwollen zur Kenntnis, denn die sogenannten Full-Size-Pick-Ups könnten in den USA zum Elektro-Gamechanger werden; heißt, das Blatt könnte sich drehen. Drehen hin zur Elektromobilität, denn kamen die Model S, Model X, besonders aber Model Y und Model 3 bisher insbesondere in den innovativen Küstenregionen mit hohem Einkommen an, könnte sich das mit Ford F-150 Lightning, Chevrolet Silverado EV und Dodge Ram ändern.

Die dicken Brummer surren 1 von 20 Zurück Weiter Zurück Weiter Ford F-150 Lightning Ford F-150 Lightning Mehr

Der US-Markt ist ein Pick-Up-Mekka, denn seit vier Jahrzehnten ist die Ford F-Serie mit dem Volumenmodell F-150 das meistverkaufte Auto im ganzen weiten Land. Pro Jahr werden mitunter mehr als eine Million von dem Massen-Pick-Up verkauft, der die Handwerker mit seiner Länge von mindestens 5,30 Meter ebenso begeistert wie die freizeitverrückten Sportfans. Auf den Plätzen zwei und drei liegen in der Zulassungsstatistik der Chevrolet Silverado und der Ram 1500 von Dodge. Es hat etwas gedauert, doch nun kommen alle drei Ladeflächenbestseller auch als Elektroversion und der amerikanische Massenmarkt könnte sich drehen - wechseln in Richtung Elektromobilität.

Vor Mitte des Jahres kommt als erstes Modell der Ford F-150 Lightning zu den Kunden, Anfang 2023 folgt der auf der Consumer Electronic Show vorgestellte Chevrolet Silverado EV und selbst Dodge, bisher Elektroverweigerer, dürfte mit seinem Elektro-RAM nur noch bis 2024 auf sich warten lassen, um nicht vollends den Anschluss zu verlieren, denn endlos wird sich der Hauptwettbewerber von Tesla kaum verzögern, auch wenn Elon Musk diesen jüngst von 2021 auf Ende des Jahres drücken musste - nicht zum ersten Mal. Der Elektropapst kommt mit dem lange Zeit angekündigten Tesla Pick Up namens Cybertruck aktuell nicht hinterher. Bereits Ende 2019 wurde dieser vorgestellt und sollte spätestens im vergangenen Jahr seine ersten Kunden erreichen. Damit wurde es nichts. Zuletzt musste der Tesla-CEO einräumen, dass sich der Elektro-Pick-Up mit Designanlehnungen an ein Geodreieck weiter verzögere. Vor Ende 2022 dürfte kaum ein Modell auf den Straßen surren und nach den zahlreichen Verzögerungen der anderen Tesla-Modelle befürchten einige, dass es 2023 wird, bevor der Elektro-Pick-Up in nennenswerten Stückzahlen zu den Kunden rollt, die ihn für 100 US-Dollar vorbestellen können.

Das Aushängeschild des beliebtesten Fahrzeugsegments der USA, der Ford F-150, macht als Elektromodell in diesem Jahr den Anfang. "Mit fast 200.000 Reservierungen arbeiten unsere Teams hart und kreativ daran, die Produktionsbeschränkungen zu überwinden, um mehr F-150 Lightning-Trucks in die Hände unserer Kunden zu bringen", sagte Kumar Galhotra, Präsident der The Americas & International Markets Group von Ford, "die Realität ist klar: Die Menschen sind bereit für einen vollelektrischen F-150 und Ford zieht alle Register, um unseren Betrieb zu skalieren und die Produktionskapazität zu erhöhen." Der F-150 verkauft sich seit vier Jahrzehnten nicht zuletzt deshalb so erfolgreich, weil er nicht nur die Privatkunden, sondern auch die Gewerbetreibenden anspricht. Keine Überraschung daher, dass auch der F-150 Lightning als sogenanntes "Work Horse" unter dem Titel Lightning Pro angeboten wird. Der Basispreis für den Ford F-150 Lightning Pro mit Standard-Akku, elektrischem Allradantrieb, 426 PS und einer maximalen Reichweite von 370 Kilometern mit einer Akkuladung liegt bei knapp 40.000 US-Dollar. Für 10.000 US-Dollar mehr gibt es 563 PS, 480 Kilometer Reichweite sowie eine verbesserte Ausstattung.

Dabei ist der elektrische F-150 Lightning sowohl für die Privatkunden als auch in der gewerblichen Pro-Variante mit externen Netzsteckern für Camping oder Handwerk ein Kraftwerk für unterwegs. In der Basisversion bieten die Netzstecker 2,3 Kilowatt, bei den Topmodellen Lariat und Platinum 9,6 Kilowatt für die Versorgung von Werkzeug, Kühlaggregaten oder dem Wohnanhänger. Ford legt Wert darauf, dass der rustikale Pick Up trotz Elektroantrieb seine bekannte Robustheit und Geländegängigkeit behält, die ihn seit Jahrzehnten bei den Kunden in aller Welt und spezielle in den USA so beliebt macht. Wie beim normalen F-150 gibt es Aluminium-Karosse und Einzelradaufhängung sowie die vier Fahrprogramme Normal, Sport, Offroad und Zugbetrieb, wobei der spezielle Unterfahrschutz das mächtige Akkupaket sichert. Die meisten Vorbestellungen gingen staatenübergreifend für die normalen F-150-Lightning-Versionen ein, die ebenfalls bei 426 PS beginnen. Viele Kunden interessieren sich aktuell jedoch für die stärkere 563-PS-Variante mit 1.050 Nm Drehmoment, die bis zu 500 Kilometer ohne Nachladen zurücklegen kann. Damit diese gewaltige Leistung auf den Untergrund kommt, ist der Ford F-150 obligatorisch mit einem Allradantrieb unterwegs und kann über 4,5 Tonnen schwere Anhänger ziehen. Gut ausgestattete Privatkundenmodelle kosten als F-150 XLT weniger als 53.000 Dollar. Neben der großen Ladefläche verfügt der elektrische Ford F-150 erstmals unter der Fronthaube über einen Laderaum von 400 Litern für Gepäck, weil sich hier kein Verbrennungsmotor befindet.

Im Frühjahr 2023 folgt ihm mit dem Chevrolet Silverado EV der zweitmeistverkaufte Pick Up der USA ebenfalls als Elektroversion. "Zunächst stellen wir neben der First Edition im Frühjahr 2023 unseren Work Truck vor", sagt GM-CEO Mary Barra, "im Herbst folgt dann der elektrische Silverado RST." Deren technische Rahmendaten machen für Privatleute und Gewerbetreibenden Lust auf mehr, denn während das Basismodell des 510 PS starken Work Truck als Nutzfahrzeug bei knapp unter 40.000 US-Dollar starten soll, wird es fein orchestriert verschiedene Leistungsstufen und Batteriegrößen geben. Das RST-Topmodell bietet dabei bis zu 664 PS, 1050 Nm und Dank der neuen Ultium-Plattform, auf der auch der Hummer EV unterwegs sein wird, sind Reichweiten von bis zu 400 Meilen - umgerechnet 650 Kilometern - drin. An Bord gibt es für den Elektro-Pick-Up auf der neuen Ultium-Plattform einen 10,2-kW-Lader und an der Schnellladesäule erstarkt das Akkupaket im Unterboden mit bis zu 350 kW. Innerhalb von zehn Minuten soll der Nordamerikaner so für weitere 160 Kilometer nachtanken können. Zudem bietet der Chevrolet Silverado EV neben dem üppigen Platzangebot in der Fahrgastzelle ein festes Glasdach und an der Rückseite der Kabine kann zur Ladefläche hin geöffnet werden, sodass von hier längere Gegenstände nach vorne durchgeladen werden können. Für Komfort und Agilität sorgen unter anderem eine Luftfederung und die optionale Allradlenkung.

Etwas anders sieht es beim dritten im Bund - Dodge mit seinem Ram - aus. Stellantis-CEO Carlos Tavares setzt nicht allein auf Elektroantrieb und kritisierte die einseitige Ausrichtung auf den Strom wiederholt. So ist es wohl auch zu erklären, dass Dodge seinen Elektro-Ram erst 2024 zu den Kunden bringen will. Optisch soll sich der Ram 1500-E deutlicher als seine Wettbewerber von den entsprechenden Verbrennerbrüdern unterscheiden. Technische Basis ist die neue STLA-Plattform, die die Akkupakete im Unterboden besonders schützen und Reichweite von 700 Kilometern ermöglichen soll. In Sachen Leistung, Alltagsnutzen und Geländegängigkeit wird er hinter der inländischen Konkurrenz kaum zurückstehen.