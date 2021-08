Perfect Match

Lange Zeit machten die Amerikaner einen weiten Bogen um Dieselmotoren. Mittlerweile werden immer mehr der so beliebten Full-Size-Pick-Ups mit den effizienten Selbstzündern verkauft. Das Ergebnis ist ideal - wie das neue Luxusmodelle des GMC Sierra 1500 AT4 beweist.

USA ist das Pick-Up-Land Nummer eins. In keinem anderen Land der Welt werden - gebraucht wie neu - mehr Pick Ups verkauft, die hier kurz nur Trucks genannt werden. Besonders beliebt sind dabei die großen Full-Size-Trucks, von denen der Ford F-150 seit vier Jahrzehnten die amerikanische Verkaufsstatistik mit bis zu einer Million Neuzulassungen per Anno anführt. Auf Platz zwei ebenso unangefochten wie die Nummer eins ist der Chevrolet Silverado, von dem pro Jahr durchschnittlich mehr als 600.000 Fahrzeuge verkauft werden. Wem der normale Silverado zu gewöhnlich ist, entscheidet sich für das besser ausgestattete Schwestermodell des GMC Sierra. Das neue Modell bekam neben leistungsstarken Sechs- und Achtzylinderbenzinern nunmehr erstmals einen Dieselmotor. Die waren bis dato nur in den sogenannten Heavy-Duty-Varianten für die gewerblichen Einsatz in dem 2500er- und 3500er Modellen vorgesehen.

Nachdem es Ford F-150 und der Ram von Dodge nunmehr vorgemacht haben und damit immer mehr Käufer anlocken, ist nunmehr auch der Edel-Pick-Up von General Motors mit einem effizienten Selbstzünder zu bekommen, der das Motorenportfolio von Sechszylindern mit 2,7 und 4,3 Liter Hubraum (310 und 285 PS) und einem V8-Benziner mit 5,3 Liter Hubraum und 355 PS ergänzt. Der drei Liter große Commonrail-Diesel leistet 207 kW / 277 PS und ein maximales Drehmoment von 623 Nm, der seine Leistung über eine Zehngang-Automatik auf beide Antriebsachsen überträgt. Besonders beliebt ist der GMC Sierra AT4 als Allradler mit der sogenannten Crewcab, wo fünf Personen bequem Platz finden. Dann liegt die Länge des Amerikaners bereits bei stattlichen 5,88 Metern; die verlängerte Version ist sogar 6,13 Meter lang.

Die knapp 280 PS hören sich nicht viel an für einen 2,2 Tonnen schweren Allrad-Pick-Up und tatsächlich kann der GMC Sierra seinen überschaubaren Hubraum von drei Litern Hubraum nicht vollends überspielen, doch das Drehmoment macht die Musik, denn die 623 Nm sind deutlich bulliger als die 518 Nm, die der V8-Sauger seinem Fahrer offeriert. Dabei hängt der Reihensechszylinderdiesel mit einer kurzen Atempause kraftvoll am Gas und schiebt den weißen Koloss kraftvoll an. Für Europäer mit der Dieselhistorie der vergangenen Jahrzehnte keine große Überraschung, weil gerade die großen SUV und Geländewagen mit ihren Sechs- und Achtzylinderselbstzündern Leistungen bis über 400 PS und 900 Nm boten. Doch die Diesel sind durch den anhaltenden Elektrifizierungstrend mittlerweile aus vielen Baureihen verschwunden oder wurden nennenswert dezimiert. Mit dem 91 Liter großen Tank sind jedoch längere Strecken von bis zu 900 Kilometern ohne Nachtanken drin.

In einem solchen Full-Size-Pick-Up zeigen die Dieselmotoren, dass sie gerade bei großer Fahrzeugmasse und entsprechenden Nutzlasten die ideale Lösung sind. Denn zwar ließ sich der GMC Sierra AT4 als Zwillingsbruder des Chevrolet Silverado nicht mit knapp zehn Litern Diesel auf 100 Kilometern bewegen, doch der Realverbrauch lag mit knapp elf Litern nur knapp darüber - inklusiv höheren Geschwindigkeiten, viel Stadtverkehr und einer offenen Ladefläche, die ohne Abdeckung einige an Luftwiderstand und somit Kraftstoff kostet. Auf dem Highway sind 160 km/h kein Problem - mehr erlauben die Stollenreifen jedoch nicht. Die neue Ladeklappe des Sierra ist eine echte Schau, denn diese lässt sich nicht nur auf Knopfdruck aus dem Führerhaus öffnen, sondern verfügt über eine kleine Teilklappe für besonders lange Gegenstände, die über das Ende des Fahrzeugs hinwegreichen.

Überhaupt ist der GMC Sierra 1500 AT4 mit seinem 277 PS starken Sechszylinderdiesel nicht nur ideal motorisiert, sondern trotz Stollenreifen und eindrucksvoller Geländegängigkeit für alles gewappnet. So gibt es nicht nur Allradantrieb und eine Untersetzung, die einen durch unwegsames Geläuf trägt, sondern auch auf verschiedene Anhängerprogramme und auf Wunsch eine speziell übersetzte Hinterachse, mit der sich Anhänger von mehr als vier Tonnen Gewicht problemlos ziehen lassen. Die Pick Ups sind in den USA nicht zuletzt der Ausdruck eines völlig anderen Freizeitverhaltens. Quads, Surfboards und Motorräder werden häufig auf den Ladeflächen transportiert; Boote und größere Freizeitgegenstände landen auf den ebenso üppig dimensionierten Anhängern.

Dabei ist der mindestens 54.300 US Dollar teure GMC Sierra 1500 4WD Crew Cab AT4 im Innern alles andere als ein Nutzfahrzeug, sondern ein wahres Luxusmodell. Die Fahrwerksabstimmung ist trotz der rustikalen Konstruktion beachtlich und so macht der Amerikaner auch auf längeren Strecken eine exzellente Figur. Allein harte Querfugen schlagen schmerzhaft in den Innenraum durch und sorgen für Wackelprogramm. Zudem gibt es mit der Doppelkabine ein üppiges Platzangebot für bis zu fünf Personen oder stattliches Gepäck. Fahrer und Beifahrer sitzen dabei auf klimatisierten Ledersesseln und die Zahl der gigantischen Becherhalter könnte eine Fußballmannschaft zufriedenstellen. Dabei ist die klappbare Box unter der Mittelarmlehne oder der Rücksitzbank so groß, dass hier mehrere Pakete Bud Light oder ganze Bierkästen Platz finden würden.

Derweil blickt der Fahrer auf teils animierte Instrumente, die sich gerne etwas moderner präsentieren dürften. Immerhin gibt es ein überaus informatives Head-Up-Display mit allen wichtigen Fahrinformationen und durch die sinnvollen Pakete Premium und Technologie werden Details wie eine elektrisch zu öffnende Heckscheibe, vernetzte Navigation, kabelloses Laden, Abstandstempomat und weitere Ablagen geboten. Die Anzahl der Schalter ist links und rechts des Lenkrades stattlich und der Multifunktionsbildschirm dürfte mit seiner Diagonalen von acht Zoll für ein neues Fahrzeug deutlich größer sein. Dafür funktioniert die Bedienung per Touch oder Sprache vorbildlich.

Nicht ungewöhnlich für einen Full Size werden die einzelnen Fahrstufen der zehnstufigen Getriebeautomatik über einen mächtigen Wählhebel am Lenkradkranz eingelegt. Das ist jedoch das Einzige, was man von der unscheinbaren Automatik bemerkt, denn diese arbeitet ohne Anhänger kaum spürbar im Hintergrund und legt die Fahrstufen ohne Zutun des Fahrers ein. Der greift nur dann ins Geschehen ein, wenn er bei längeren Berganfahrten gerade mit Hänger oder schwerer Last auf der Ladefläche eine zusätzliche Motorbremse braucht.