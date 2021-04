Ich habe bei Facebook bei meine Kollegin gesehen, dass die ein Autoeinbruch hätte.

Meine Frage ist: ich weiß nicht warum Sie denkt, dass ich mache so etwas. Ich habe das gestern Abend gesehen. ich war geschockt. Wie soll ich mich behalten ? Was soll ich machen ? Wer kann mir mit so Frage helfen ? Wie soll ich mit der umgehen ? Ich habe keine Angst, ich habe nichts gemacht. Ich habe das gelesen bei Facebook. Ich war geschockt.