Spannung pur

Kaum ein Arbeitsbild hat sich in den vergangenen Jahren so gewandelt, wie das eines Automechanikers. Die zunehmende Zahl von Elektroautos macht sich mittlerweile auch in jeder Werkstatt bemerkbar. Wir haben hinter die Kulissen geblickt, wie erfahrene Mechatroniker fit für die Elektromobilität von morgen gemacht werden.

Die Zeiten, in denen ein Mechaniker in der Autowerkstatt mit ölverschmierten Händen nach Schraubenschlüssel oder Knarrensatz suchte, sind zwar lange noch nicht vorbei, werden aber durch die zunehmende Zahl von Hybriden und Elektroautos zunehmend seltener. Volvo bietet für seine Mechaniker und Mechatroniker am zentralen Standort in Dietzenbach Hochvoltschulungen an, in denen die Leute auf die Elektromobilität vorbereitet werden. Denn nicht nur für die Kunden ändert sich mit dem Umstieg aufs Elektrofahrzeug beinahe alles.

Volvo will zeitnah keine Fahrzeuge mehr ohne Elektrifizierung anbieten und ab 2030 komplett auf Elektroautos umsteigen. Für Handel und Vertriebsorganisation sind das nicht ausschließlich gute Nachrichten, denn noch mehr als sich für das Verkaufspersonal im Schauraum ändert, macht sich der Elektrotrend in der Werkstatt bemerkbar. Für die über 300 Servicestandorte der Schweden ist das in den kommenden Jahren ein Kraftakt. Damit der so sanft wie möglich in den Alltagsbetrieb eingeführt wird, dafür ist nicht zuletzt Sebastian Hillenbach verantwortlich. Der studierte Autotechniker leitet im Hause Volvo das technische Training und ist damit Herr über die Schulungen für das Werkstattpersonal. Hieß der Beruf einst KFZ-Schlosser und danach Mechatroniker, so geht es heute um den Hochvolt-Fachkundigen in einer nahezu komplett vernetzen Werkstatt. Einen zweistelligen Millionenbetrag hat Volvo Deutschland in den beiden letzten Jahren in seinen Standort im hessischen Dietzenbach investiert, auch um die Voraussetzungen für ein qualifiziertes Training auf ein neues Niveau zu heben. Seit 2012 werden dort Werkstattmitarbeiter der Volvo Partner für die Arbeit an und in der Batterie von elektrifizierten Modellen ausgebildet.

Auch zu Corona-Zeiten geht es beim Team von Sebastian Hillenbach und den Schulungslehrern munter ein und aus. Der Grund ist einfach, denn die entsprechenden Hochvolt-Schulungen, die nötig sind, damit man in der Werkstatt an Plug-In-Hybriden und Elektroautos werkeln kann, darf nach rechtlichen Vorgaben nicht allein virtuell stattfinden. So gibt es je nach Schulungsstufe in Dietzenbach ein- oder zweitätige Lehrgänge, bei denen selbst erfahrene Werkstattleute fit für den Umgang mit elektrifizierten Fahrzeugen gemacht werden. Denn anders als bei einem Auto mit Verbrennungsmotor ist die Arbeit an einem batteriebetriebenen Fahrzeug auch dann gefährlich, wenn es ausgeschaltet in der Werkstatt steht.

"Hochvolt ist nur in der Werkstatt gefährlich", sagt Sebastian Hillenbach, "bei der Fahrt passiert ja nichts. Man kann schließlich mit dem Elektroauto sogar in die Waschstraße fahren." In der Werkstatt sieht das bei einer Reparatur schon ganz anders aus, denn im Fahrzeug liegt durch das Akkupaket, zumeist im Fahrzeugboden oder dem Mitteltunnel verbaut, immer eine Spannung an, die für Gefahr sorgt. "So könnte es durch eine elektrische Körperdurchströmung, einen Lichtbogen oder einen Sekundärunfall durch die Tätigkeit selbst kommen", erläutert Hillenbach, "das verhindern wir mit unserer Hochvoltschulung."

Die Corona-Pandemie hat das Schulungsprogramm für die Schweden nicht einfacher gemacht, denn nur ein Teil des Lernprogramms kann virtuell am Rechner und somit aus der Ferne konsumiert werden. Unter dem Titel "Fit for Electric" hat Volvo europaweit Schulungen eingerichtet, damit möglichst viele Mechatroniker die Befähigung haben, an Modellen wie dem Volvo XC40 Recharge oder einem Volvo XC90 PHEV arbeiten zu dürfen. Die insgesamt 41 Trainer haben in den vergangenen zwei Jahren 105 Webinare mit 2.500 Teilnehmern durchgeführt. Dazu kommen die Anwesenheitsworkshops für die Hochvoltschulungen mit den kryptischen Bezeichnungen 3.1 und 3.3, die von sechs Trainern am Standort Dietzenbach gehalten werden. Während für den kleinen Elektroschein (3.1) ein eintägiges Seminar reicht, muss für den großen 3.3er-Schein das große Seminar ran, das allein im Schulungszentrum zwei Tage dauert.

Gerade stehen vier Mechatroniker in einer der hellen Wartungshallen und lauschen gespannt den Worten ihres Lehrers, der seinen Spitznahmen Matze hinten auf der Schutzmaske trägt. Abstände, Mundschutz, Corona Test und Glasvisier - das alles hat die Schulungen nicht einfacher gemacht. Thomas schraubt unter den Augen des Lehrers gerade eines der Akkumodule aus dem Batteriepaket eines Volvo XC90 Hybrid, das abgeklemmt offen auf einer Hebebühne liegt. Aufbau und Technik haben die Schüler vorher bereits gelernt; endlich geht es nunmehr an die Realität, die auf sie hinterher auch in der heimischen Werkstatt wartet. "Wir bilden hier keine Akademiker aus", wird Sebastian Hillenbach auf einmal ernst, "es geht nicht um Zellstruktur der Akkus, sondern echtes Praxiswissen, mit dem die Schüler auch etwas anfangen können. Das muss man immer im Auge behalten."

Vorsicht ist speziell bei allen orangefarbenen Leitungen und Fahrzeugteilen geboten - schließlich liegt an der XC40-Batterie eine Gleichspannung von 400 Volt an. Dabei genügen 50 Volt, um einen lebensgefährlichen Strom fließen zu lassen. Dagegen gibt es für die Schüler und später im Betrieb eine Schutzausrüstung mit isolierten Handschuhen, Gesichtsvisier mit Störlichtbogenschutz, antistatischen Schuhen sowie schwerentflammbarer Kleidung. Für den Fall der Fälle hängt ein Kunststoff-Ziehhaken bereit, um eine betroffene Person aus der Gefahrenzone ziehen zu können.

Der ein oder andere Schüler wird dabei im Anschluss im heimischen Betrieb ebenfalls zum Lehrmeister, denn auch vor Ort gilt es Kollegen in die Grundlagen einzuweisen oder das lokale Reinigungspersonal in der Werkstatt fit zu machen, dass das Thema Hochvolt gefährlich sein kann und Abstände einzuhalten sind. Das Interesse des Handels könnte größer kaum sein; viele scheinen erkannt zu haben, dass sonst mittelfristig in der eigenen Werkstatt nicht mehr viel geht. Denn neben Unfallinstandsetzungen, Ölwechsel, Rädertausch und Problemen an Getriebe oder Kupplung eines Verbrenners werden immer mehr Kunden mit einem Plug-In-Hybriden oder einem Elektroauto in die Werkstatt kommen. Noch sind die großen Reparaturen jedoch selten. "Wir haben in den vergangenen acht Jahren gerade einmal 20 Batterien komplett tauschen müssen", lächelt Sebastian Hillenbach, "doch natürlich muss man auf die Zukunft mit neuen Produkten und einem entsprechenden Hochlauf vorbereitet sein." Derzeit gibt es Wartelisten für die Hochvolt-Schulungen im Trainingscenter, denn in einem Workshop sind maximal sechs bis acht Personen. Die Kosten sind für die Händler übrigens recht überschaubar und in der normalen Vertriebspauschale enthalten. Allein Anreise und Hotel fallen für den Betriebsinhaber selbst an. Die indirekten Kosten durch Arbeitsausfall und Aufwand dürften dagegen bei rund 3.000 Euro liegen. Das sollte es für den gelungenen Einstieg in die Werkstatt von morgen durchaus wert sein.