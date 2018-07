Die Idee entstand durch unseren Wunsch zu fliegen. Mein Name ist Denis Saitgareev. Ich bin Chefdesigner bei Hoversurf. Wir arbeiten an fliegenden Fahrzeugen, speziell fliegende Autos und fliegende Motorräder. Mein Name ist Vasily Poterayko. Ich bin der technische Direktor von Hoversurf. Das ist ein klassischer Quadcopter mit vier Haupttraktionspunkten. Um es zu fliegen, benötigt man einen Computer, der für die Stabilisierung des Fahrzeugs verantwortlich ist. Er ist verantwortlich für die Motoren und behält die Einstellungen des Piloten bei. Es verschmutzt nicht die Atmosphäre. Es funktioniert ausschließlich mit Strom. Im Moment ist das Fliegen in Städten verboten, deshalb nutzen wir die Fahrzeuge für Extrem-Rennen. Derzeit ist das größte Problem der völlige Mangel an Infrastruktur für diese Fahrzeuge. Außerdem das Fehlen von staatlichen Vorschriften um überall frei zu fliegen, und das schließt die Stadt ein. Wir sind an die Transportmittel gewöhnt, die wir kennen. Als die Gebrüder Wright zum ersten Mal ein Flugzeug starteten, war es komplett innovativ. Es ist jetzt genau dasselbe. Die Leute werden es haben wollen.