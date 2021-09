Jetzt kommt der smarte SUV

Viele Jahre hatten die Daimler-Verantwortlichen die Pläne von einem Smart SUV namens For All in der Schublade. Realität wurde dieser nie. Mit dem Neustart der Marke, nunmehr unter dem gemeinsamen Dach von Daimler und Geely, kommt auch der lang erwartete Crossover.

Kaum eine Automarke war so innovativ und so visionär wie Smart. Doch die Smart-Idee, einst initiiert von Johann Tomforde und Swatch-Gründer Nicolas Hayek, wurde für Daimler zu Rohrkrepierer und Milliardengrab. Das Smart-Werk in Hambach verkaufte man an den Geländewagenhersteller Ineos und brachte die Kleinwagenmarke in eine gemeinsame Firma ein, die zu gleichen Teilen von Mercedes und Geely geleitet wird. Die beiden gleichberechtigten Partner wollen die ehemalige Daimler-Kleinstwagenmarke zu einem globalen Anbieter von vernetzten, batterieelektrischen Premiumfahrzeugen für anspruchsvolle Kundengruppen entwickeln. Die Entwicklung der nächsten Generation von Smart Fahrzeugen erfolgt im globalen Engineering-Netzwerk von Geely; das Exterieur- und Interieur-Design entsteht bei Mercedes. Plattform, Akku- und Antriebstechnik stammen von Geely.

Smart Concept #1

Losgehen soll es 2022 / 2023 und wie das erste Fahrzeug aussehen kann, ist auf der Münchner IAA 2021 zu bestaunen. Wenig überraschend: das Erstlingswerk es ist ein elektrischer SUV mit kompakten Abmessungen. Sein ursprüngliches Design hat das Smart Concept Nummer eins ohne die einst fest gesetzte Tridion-Sicherheitszelle jedoch verloren. Die Nummer eins ist ein strahlend weißer Crossover, der mit einer Länge von 4,29 Metern in der Klasse von VW Golf oder einem Opel Mokka fährt - natürlich rein elektrisch. Die seriennahe Studie ist unauffällig und wenig spektakulär. Anders als der IAA-Ausblick wird das spätere Serienmodell ein Fünfsitzer ohne die gegenläufig öffnenden Türen des Concept Nummer eins.

Innen gibt es viel Platz für vier Personen, einen 12,8 Zoll großen Touchscreen und sonst eine Reduzierung auf das wesentliche. "Mit dem smart Concept #1 als Vorbote der nächsten smart Modellgeneration feiern wir einen wichtigen Meilenstein", sagt Daniel Lescow, Vice Präsident Global Sales, Marketing & After-Sales bei Smart, "die seriennahe Studie ist ein aufregender Vorgeschmack auf das, was unsere Kunden von der Marke Smart erwarten dürfen. Das neue Concept #1 ist der erste Ausblick auf unsere Vision einer neuen und nachhaltigen Mobilität. Es ist geprägt von progressivem Design, Premiumausstattung und fortschrittlicher Technologie." Dank der Over-the-Air-Software-Updates lassen sich mehr als 75 Prozent aller Steuergeräte kontinuierlich per Fernzugriff aktualisieren. Dass der Neustart der Marke nicht einfach werden könnte, zeigt sich übrigens beim Blick auf die Heckscheibe. Wer genau hinschaut, sieht an der Unterseite rechts ein kleines Bild, wie der Smart SUV, der auf einen Hurricane hineinsteuert.