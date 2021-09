Edler denn je

Bereits im Januar stellte Jeep in den USA seinen neuen Grand Cherokee als exklusive Langversion vor. Jetzt legten die französischen Amerikaner für Europa die Standard-Variante mit normalem Radstand und den Plug-In-Hybriden nach.

Nachdem seit Mitte des Jahres auf dem amerikanischen Heimatmarkt die 5,20 Meter lange XL-Version des Grand Cherokee auf dem Markt ist, folgt nunmehr die Einführung des kurzen Radstandes, der 4,91 Meter lang ist. Anfang 2022 folgt die Plug-In-Version Grand Cherokee 4xe in den USA und dann später im Jahr der Marktstart in Europa. Deutlich verändert und moderner denn je ist der Jeep Grand Cherokee nicht nur von außen, sondern gerade im Innern ist der Nordamerikaner auf einem ganz anderen Niveau als in den vergangenen Jahrzehnten unterwegs. Klassentypisch gibt es animierte Instrumente, einen zehn Zoll großen Zentralbildschirm in der Mitte der Armaturentafel sowie eine überraschend große Zahl haptischer Taster und Schalter oberhalb des Bildschirms für einzelne Funktionen sowie auf der mächtigen Mittelkonsole. Hier lassen sich nicht nur über einen Drehschalter die einzelnen Fahrstufen des Automatikgetriebes einlegen, sondern auch Fahrprogramme und Luftfederung ansteuern. Elektrische und klimatisierte Massageledersitze sind bei den Topversionen serienmäßig. Auch der Beifahrer und die Fondpassagiere können sich über jeweils rund 26 Zentimeter große Displays freuen.

"Der Jeep Grand Cherokee ist unser globales Flaggschiff und wird die Marke Jeep in eine neue Ära der Premium-Veredelung, innovativer Technologie, fortschrittlicher 4x4-Fähigkeit und Elektrifizierung führen", erklärt Jeep-CEO Christian Meunier, "mit einer perfekten Balance aus Fahrdynamik, 4x4-Fähigkeit und 4xe-Leistung ist der neue Jeep Grand Cherokee der technologisch fortschrittlichste, luxuriöseste und 4x4-fähigste Grand Cherokee der Marken-Geschichte." Zum Marktstart waren für die Kunden auf dem amerikanischen Markt zunächst zwei Benziner mit sechs und acht Zylindern verfügbar. Das Basismodell ist der Jeep Grand Cherokee 3.6 V6 mit 218 kW / 293 PS und einem maximalen Drehmoment von 348 Nm. Für alle, die es schon aufgrund der gewachsenen Dimensionen etwas kraftvoller wollen steht ein 5,7 Liter großer Achtzylinder mit 266 kW / 357 PS / 390 Nm zur Verfügung. Obligatorisch sind für die Modelle Allradantrieb und Achtgangautomatik.

Neu ist mit dem Grand Cherokee 4xe der Plug-In-Hybridantrieb, der gerade auch in Europa die Kunden locken soll. Basis ist ein zwei Liter großer Vierzylinder, der von einem Elektromotor unterstützt wird. Das Akkupaket im Unterboden mit seiner 400-Volt-Batterie hat eine Kapazität von 17 kWh. Die Batterie-Einheit und deren Steuerung sind für den harten Geländeeinsatz durch Unterfahrschutzplatten geschützt. Rein elektrisch hat der Edel-Offroader so auch den legendären Rubicon Trail bewältigt. Die Bodenfreiheit liegt Dank variabler Luftfederung bei bis zu 29 Zentimetern und ermöglicht eine Wattiefe von 61 Zentimetern. Insgesamt liefert das 4xe-System 276 kW / 375 PS und 637 Nm maximales Drehmoment. Der Grand Cherokee 4xe soll im reinen Elektrobetrieb eine Reichweite von überschaubaren 40 Kilometern erreichen. Der Normverbrauch: 4,1 Litern Super auf 100 Kilometern und eine Gesamtreichweite von mehr als 700 Kilometern. "Der Fahrer des Jeep Grand Cherokee 4xe kann den Hybridantrieb auf jede Fahrt abstimmen, vom täglichen Pendeln im reinen Elektromodus bis hin zu ausgedehnten Autobahnfahrten ohne Reichweitenangst. Dazu kann er die Natur abseits der Straße nahezu geräuschlos erkunden ", so Meunier, "dies ist ein weiterer wichtiger Schritt zur Verwirklichung unserer globalen Vision von Zero Emission Freedom. Bis 2025 planen wir, in jedem SUV-Segment ein vollelektrisches Jeep-Fahrzeug anzubieten."

Der Grand Cherokee L Summit verwöhnt die Fondinsassen in den USA nicht nur mit seinem langen Radstand und besonders weit zu öffnenden Türen, sondern auch mit Einzelsitzen sowie Mittelkonsole mit Ablagen und Getränkehaltern. Doch auch die europäische Standardvariante lässt kaum Wünsche offen und bietet komfortablen Luxus. So gibt es eine Vier-Zonen-Klimaautomatik mit individuellen Einstellungen von Gebläse und Temperatur für die Passagiere in der ersten und zweiten Reihe. Eltern von kleinen Kindern werden sich freuen: Das Entertainmentsystem spiegelt auf Wunsch das Bild einer Rücksitzkamera ein. Der Grand Cherokee bietet ein Ladevolumen von bis zu 1.068 Litern.

Im Gegensatz zu den meisten Konkurrenten legt der Jeep Grand Cherokee auf seine Geländefähigkeiten besonders viel wert und will so nicht nur auf der Straße überzeugen. So ist auch die neue Modellgeneration mit den drei unterschiedlichen Allradsystem mit und ohne Sperren sowie Untersetzung und elektronischem Sperrdifferenzial erhältlich. Die variabler Luftfederung kann die Bodenfreiheit je nach Fahranforderung um mehr als zehn Zentimeter variieren, damit es leichter durch das Gelände, aerodynamisch vorteilhafter über die Autobahn oder komfortabler auf dem Parkplatz geht. Zusammen mit der Luftfeder wurden erstmals adaptive Fahrwerksdämpfer kombiniert. Ebenfalls erstmals verbaut: sobald die Fahrbedingungen keinen Vierradantrieb erfordern, schaltet das Transfergetriebe die Kraftübertragung zur Vorderachse ab, um die Reibungswiderstände im Antriebsstrang zu minimieren und so den Kraftstoffverbrauch zu verringern.