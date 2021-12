Kanada hat zu dieser Wintersaison 2021 / 2022 eine Regelung eingeführt, die auch für Europa längst überfällig ist. Eine Lichtautomatik schaltet das Abblendlicht bei Dunkelheit automatisch ein - und lässt die Instrumente sonst im Dunkeln.

Es ist keine Seltenheit, dass einem gerade in Herbst und Winter immer wieder Fahrzeuge begegnen, die auch am späten Nachmittag, abends oder nachts ohne eingeschaltete Scheinwerfer unterwegs sind. Das Problem ist nicht neu, wurde jedoch in den vergangenen Jahren größer, nachdem immer mehr Fahrzeuge mit LED-Tagfahrlicht unterwegs sind. Dies strahlt den Bereich vor dem Fahrzeug beim Starten des Fahrzeugs mitunter so hell aus, dass unaufmerksame Fahrer denken, das normale Fahrlicht sei eingeschaltet. Besonders häufig sieht man die ausgeschalteten Scheinwerfen in den Innenstädten der Metropolen bei Carsharing-Fahrzeugen. Der Grund hierfür liegt auf der Hand, denn die Fahrer kennen das entsprechende Auto oftmals nicht und sind mit den Fahrfunktionen nicht vertraut. Noch verstärkt wird das Problem dadurch, dass die modernen Autocockpits zumeist hell illuminiert sind. Heißt, mit dem Einsteigen ins Fahrzeug erstrahlen die Instrumente hinter dem Lenkrad in hellem Licht. Auch hierdurch verstärkt sich bei speziell bei unaufmerksamen oder ungeübten Fahrern der Eindruck, dass gleichzeitig das Fahr- oder Abblendlicht eingeschaltet sei. Dementsprechend wird die nachfolgende Fahrt bisweilen zu einem gefährlichen Spiel, denn das Tagfahrlicht ist nicht mehr eine Begrenzungsbeleuchtung vorn und am Heck leuchtet zumeist gar nichts. Einigen Autofahrern fällt das gerade in den hell erleuchteten Innenstädten selbst bei längeren Fahrten nicht auf.

Dem Blindflug ein Ende 1 von 9 Zurück Weiter Zurück Weiter Porsche Taycan MJ 2022 Porsche Taycan MJ 2022 Mehr

Kanada hat zum September 2021 mit der Canada Vehicle Lighting Regulation unter dem Motto "see and be seen" eine längst überfällige Regelung eingeführt, wonach alle neu zugelassenen Fahrzeuge über eine Lichtautomatik verfügen müssen. Heißt, wird es dunkel, schaltet sich das Ablendlicht automatisch zu. Diese Lichtautomatik ist seit vielen Jahren auch in den USA oder Europa bei neuen Fahrzeugen verbaut. Jedoch ist die Lichtautomatik nur eine der verschiedenen Lichtfunktionen und lässt sich dementsprechend ein- oder ausschalten. Das ist in Kanada nicht mehr möglich - die Lichtfunktion ist bei den neuen Modellen obligatorisch, wenn man das Auto startet.

Doch die kanadische Regelung geht mit der neuen Regelung noch einen Schritt weiter. Weil sich auch hier seit vielen Jahren die Instrumente beim Dreh des Zündschlüssels oder Druck auf den Starterknopf erhellen, fuhren viele durch Kanada und bemerkten nicht, dass das Abblendlicht gar nicht eingeschaltet war. Die neue Regelung besagt, dass die Instrumente dunkel bleiben müssen, solange das Fahrlicht nicht eingeschaltet ist. Dies gilt zumindest für solche Fahrzeuge, die nicht mit einem komplett animierten Cockpit unterwegs sind, denn das bliebe ohne Fahrlicht ansonsten komplett schwarz. In Kanada bezieht sich die Regelung nicht allein auf alle nach dem 1. September 2021 zugelassenen PKW, sondern auch auf Vans, Lastwagen, Pick Ups oder Motorräder.

Derzeit tut sich in Nordamerika bei der Fahrzeugbeleuchtung einiges. Erst seit knapp einem Jahr sind in Kanada auch Matrix-LED-Scheinwerfer zugelassen, die den Gegenverkehr ausrastern und das eigene Lichtbild der Umgebung anpassen. Auch in den USA wird nach zahlreichen Verzögerungen überlegt, ob man diese in Europa seit Jahren erhältliche Funktion freigibt und damit eine seit 1968 geltende Lichtregelung für Fahrzeuge aushebelt.