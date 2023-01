von Gernot Kramper Sein Leben lang konnte Ken Block alles fahren – ab Rallyeautos oder Snowboard. Nun ist der 55-Jährige bei einem Unfall mit einem Schneemobil ums Leben gekommen.

Der Profi-Rallyefahrer Ken Block war für seine Stunts und seine absolute Beherrschung des Fahrzeugs bekannt war. Nun starb die Automobillegende bei einem Schneemobil-Unfall. Das teilte sein Team Hoonigan Racing mit. "Wir bedauern zutiefst, dass Ken Block heute bei einem Schneemobil-Unfall verstorben ist", so Hoonigan in einer Erklärung, die auf Instagram veröffentlicht wurde. "Ken war ein Visionär, ein Pionier und eine Ikone. Und, was am wichtigsten ist, ein Vater und Ehemann. Er wird unglaublich vermisst werden." Auf Instagram zeigte Block zuletzt Bilder der verschneiten Gegend.

Polizei bestätigt tödlichen Unfall von Ken Block

Das Büro des Sheriffs von Wasatch County in Utah bestätigte den Tod des 55-Jährigen auf Facebook.

"Am 2. Januar 2023 gegen 14:00 Uhr erhielt das 911 Center von Wasatch County einen Anruf, in dem ein Schneemobil Unfall in der Gegend von Mill Hollow gemeldet wurde. Search and Rescue, zusammen mit den Strafverfolgungsbehörden des Wasatch County Sheriff's Office, Utah State Parks und dem US Forest Service reagierten darauf.

Der Fahrer, Kenneth Block, ein 55-jähriger Mann aus Park City, Utah, fuhr mit einem Schneemobil an einem steilen Hang, als das Schneemobil umkippte und auf ihm landete. Er wurde an der Unfallstelle für tot erklärt.

Herr Block fuhr mit einer Gruppe, war aber allein, als sich der Unfall ereignete. Die Gerichtsmedizin wird die offizielle Todesursache ermitteln.

Wir sind traurig, vom Verlust von Kenneth zu hören, und unsere Herzen sind mit seiner Familie und seinen Freunden.

Wir danken allen unseren Ersthelfern für ihren Dienst."

Das erste "Electrikhana"-Video ist lediglich der Auftakt einer ganzen Reihe neuer Videos – Block wird wohl elektrisch bleiben. Auch das ist, auf seltsame Weise, das Ende einer Ära – und der Anfang einer neuen.

Ken Block war einer der berühmtesten Rallye-Autofahrer der Welt. Seit Mitte der 2000er Jahre nahm er an Wettkämpfen teil. Das aber erst, nachdem er das erfolgreiche Skateschuh-Unternehmen DC Shoes mitbegründet hatte. Dann stieg Ken Block bei den Rallye-Rennen ein. Mit fast 40 Jahren startete er von Null auf Hundert und stieg in nur einem Jahr in die Top 10 seiner Klasse auf. In den nächsten 20 Jahren startete er fünf verschiedenen Rallye-Serien und schrieb Automobilgeschichte. Dazu trat er in Fernsehshows wie "Top Gear" und "Stunt Junkies" auf.

Der großen Masse wurde er durch seine "Gymkhana"-Videoserie auf Youtube bekannt. Durch sie wurde er zum populären Pionier auch eher unbekannter Automobilkulturen. Legendär war auch sein Auftritt in der Neuauflage von "Top Gear". Mit Matt LeBlanc raste er durch London und legte Doughnuts, Wheelspins und Burnouts hin. Dabei "verzierten" die beiden die zentralen touristischen Orte der Stadt mit ihren Reifenspuren.